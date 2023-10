Perché Tananai ha preso una pausa dalla musica?/ “Ho bisogno di capire tutto quello che mi è successo”

Tananai e la pausa dalla musica

Gli ultimi due anni sono stati assolutamente straordinari per Tananai che ha scalato le vette delle classifiche italiane, portato a casa riconoscimenti e premi importanti e, soprattutto, conquistato la fiducia degli addetti ai lavori e l’amore del pubblico. Grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo prima con “Sesso occasionale” e poi con “Tango”, Tananai è entrato di diritto nella classifica degli artisti italiani più amati del momento. Con la sua musica, inoltre, ha girato l’Italia facendo registrare un sold out dopo l’altro. Con l’ultima tappa di Roma dello scorso 25 settembre, l’artista ha così chiuso un tour trionfale al termine del quale non solo ha ringraziato la sua squadra e tutte le persone che hanno scelto di essere presente ai suoi concerti, ma ha anche annunciato una pausa dalla musica.

Dopo due anni intensi, ricchi di impegni e nel corso dei quali non si è fermato mai, l’artista ha deciso di prendersi una pausa dalla musica. Un annuncio che i fan hanno subito capito promettendogli di aspettarlo.

Tananai: ecco perché ha preso una pausa dalla musica

Qual è il motivo che ha spinto Tananai a prendere una pausa dalla musica in un momento così importante della sua carriera? A svelarlo è stato lui stesso con un video pubblicato sui social. “Ho bisogno di tornare in studio e di capire tutto quello che di bello mi è successo in questi due anni, da quel Sanremo Giovani fuori di testa, per poi tornare con nuova musica che abbia senso di esistere e di essere ascoltata. Perché ce lo meritiamo, siamo un bella famiglia. Quindi le cose vanno fatte con cura. È stato bello, davvero bello. Ci rivediamo presto, spero di avere una faccia migliore”, ha spiegato.

“Volevo ringraziarvi dal profondo del mio collo”, ha poi aggiunto riferendosi ai fan. E la pausa potrebbe essere l’occasione giusta per creare nuova musica.

