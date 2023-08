Tananai lancia un messaggio contro la violenza sulle donne/ “Non parlarne è il primo passo per una sconfitta”

Tananai e il bellissimo messaggio contro la violenza di genere

Nella giornata di ieri, si sono tenuti i Power Hits Estate di RTL 102.5, i cui vincitori sono i The Kolors. Tra gli artisti a partecipare anche Tananai che ha lanciato un messaggio molto importante contro la violenza sulle donne. Con un segno rosso sul viso, simbolo della lotta ai soprusi di genere, il cantante ha dichiarato: “Sono consapevole che non è questo che risolve le cose, però nell’ultimo anno mi sono reso conto che ho una portata, raggiungo più persone. “

E ancora: “Quindi voglio stare attento ai messaggi che lancio. Anche con queste piccole cose si può fare parte di una differenza. Se non se ne parla è il primo passo per una sconfitta. E ce ne sono state mille, mille, mille” ha affermato l’artista, portando all’attenzione un tema molto importante che occupa, troppo spesso, i fatti di cronaca nera.

Tananai ha avuto uno straordinario successo al Festival di Sanremo, con il brano Tango che parla di una coppia ucraina divisa dalla guerra. L’artista, ai microfoni del Corriere della Sera, ha parlato della storia di Olga e Maxim: “Li ho sentiti la settimana scorsa. Lui è ancora al fronte. Lei sta bene e mi ha detto che con tutte le segnalazioni che le sono arrivate ha iniziato ad ascoltare la mia musica: mi fa piacere”.

L’artista ha poi svelato le emozioni legate all’ultima edizione della kermesse canora: “Mi riempie di orgoglio. Per me era già un sogno fare il primo Sanremo perché c’erano anche Le Vibrazioni che erano il mio gruppo preferito da bambino. Ognuno di quei big è una persona diversa, mi sembra di aver colto che quello che li accomuna è che lo fanno per la gente, non c’è mai autocelebrazione”.











