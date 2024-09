Teo Mammucari, chi è la mamma: “Sono stato abbandonato a quattro anni”

Oggi domenica 15 settembre 2024 Teo Mammucari sarà tra gli ospiti della prima puntata di Domenica In, il conduttore tornerà a parlare della sua vita ricca di alti e bassi, come il rapporto con i genitori sul quale si è soffermato in diverse pochissime occasioni anche in passato. Durante la sua esperienza a Ballando con le stelle, Teo Mammucari ha parlato per la prima volta di un inedito retroscena risalente alla sua infanzia, nel videoclip introduttivo prima di iniziare la sua esperienza nel dancing show. Teo Mammucari ha raccontato che quando aveva solo 4 anni la madre, illudendolo di portarlo alle giostre, lo abbandonò in un orfanotrofio, in una sorta di villaggio per fanciulli, e in quella struttura è rimasto fino a 15 anni prima di fuggire via proprio il giorno del suo 15° compleanno.

Renzo Arbore a Domenica In: “Papà non voleva che facessi il disc jockey”/ “Mai tradita la Rai, sono l’unico…”

Un’infanzia dunque molto complicata per Teo Mammucari, che non ha mai parlato volentieri delle sue questioni risalenti all’infanzia che lo hanno inevitabilmente segnato anche nel proseguimento della vita.

Teo Mammucari e il complicato rapporto con la mamma e il padre: “Non riuscivo a parlare di queste cose”

Soltanto negli ultimi anni il conduttore è riuscito a sfondare la corazza che si era creato nell’arco della vita, raccontando il complesso periodo vissuto fino all’età di quindici anni, costretto a vivere in orfanotrofio, una questione che adesso Teo Mammucari riesce ad affrontare, ma fino a qualche anno fa anche solo immaginarlo sembrava utopia: “Fino a cinque anni fa non avrei iniziato questo discorso senza piangere” ha confessato l’ex presentatore de Le Iene Show e Cultura Moderna sulle reti Mediaset.

David, chi è il figlio di Riccardo Cocciante/ L'amore per la fidanzata Amanda Schram

A un certo punto è scattato qualcosa nella vita di Teo Mammucari, che ha deciso di rompere il silenzio e svelare i momenti complicati risalenti all’infanzia, che ancora oggi si porta dentro.