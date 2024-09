Teo Mammucari perché ha lasciato Mediaset? La frecciatina del conduttore

Si avvicina l’inizio della nuova avventura in Rai per il conduttore Teo Mammucari, che a quasi due anni dal suo addio a Mediaset ha deciso di togliersi qualche sassolino dalle scarpe, tornando sugli anni di attività per la tv di Cologno Monzese, alla vigilia della partenza de Lo spaesato, il presentatore ha parlato in conferenza stampa tornando sul suo addio a Mediaset: “Sono anni che non ci fanno sperimentare nulla. Uno dei motivi per cui io ho cambiato azienda e sono tornato a casa da mamma Rai, è stato proprio questo aspetto qua. Per me, chi rischia e ha coraggio, poi viene premiato” la frecciatina dell’ex conduttore de Le Iene show e Cultura moderna.

Sempre durante la presentazione del suo nuovo programma Lo spaesato, Teo Mammucari ha colto l’occasione per scoccare una nuova frecciatina a Mediaset: “La gente è stanca di vedere sempre le stesse cose: questa trasmissione può piacere o meno, ma sicuramente è diversa da solito, la Rai ha il coraggio di rischiare e non a caso le aziende competitor ne soffrono”.

Teo Mammucari colto di sorpresa da Mediaset: “Pensavo scherzassero”

Durante la presentazione de Lo spaesato, che segnerà il suo ritorno alla conduzione in Rai, Teo Mammucari ha rotto il silenzio sulle decisioni di Mediaset, che non avrebbero niente a che vedere con i suoi ideali.

Non è mancata una frecciatina alle scelte dei palinsesti, come quando Pier Silvio Berlusconi tra le novità della tv di Cologno Monzese ha annunciato il ritorno de La ruota della fortuna: “Dentro di me ho pensato scherzasse, io amo Gerry Scotti, è un grande amico, ma non va bene continuare a proporre sempre e solo le stesse cose del passato” lo sfogo del presentatore Teo Mammucari che dunque ha colto l’occasione per dirsi contrariato alle varie decisioni di Mediaset.

