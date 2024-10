Teo Mammucari, uno dei volti più simpatici della tv italiana, da sempre nelle case dei telespettatori tra scherzi, battute e risate varie, ha una vita privata molto attiva. Il comico e conduttore ha avuto infatti una serie di fidanzate molto famose oltre che bellissime, come Aida Yespica a Thais Souza Wiggers. Tanti anche i flirt che ha avuto in passato Teo Mammucari, volto de Le Iene e di altri programmi di successo: in passato, infatti, è stato legato a donne come Roberta Gentili e Samantha De Grenet ma si è parlato spesso anche di frequentazioni come quelle con Raffaella Fico e Floriana Secondi.

Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo in crisi: si lasciano?/ Corre il gossip, lui preoccupato: lei fa chiarezza

La relazione più importante del conduttore e volto della tv è quella con la modella brasiliana Thais Souza Wiggers. La showgirl, all’epoca la velina bionda di “Striscia la notizia” mentre lui era il co-conduttore del tg satirico: da questa storia d’amore è nata la figlia, Julia, nata nel 2008. Tra i due l’epilogo non è stato dei migliori: dopo tre anni di amore e una bimba messa al mondo, Teo Mammucari e Thais si sono lasciati, con grande sofferenza da parte del comico. Parlandone a Le Iene, Teo aveva raccontato: “Sono andato in depressione per cinque anni per questa persona e ho pagato una marea di psicanalista”. Il rapporto tra i due negli ultimi anni sembra essere più disteso: per il bene della figlia Julia, infatti, sono rimasti in buoni rapporti e continuano a crescerla insieme con amore.

Shaila Gatta: "Javier Martinez? Bravo e... duro"/ Confessione hot al Grande Fratello 2024

Teo Mammucari, chi è la compagna: “Molto più giovane di me…”

Teo Mammucari, dopo aver chiuso la relazione con Thais Souza Wiggers, ha avuto una serie di frequentazioni ma ha deciso di tenere la sua vita privata lontano dai riflettori. Nel 2023, però, “parlando a Il Messaggero”, ha confessato di avere una relazione con una donna più giovane di lui. “Non avrei voluto un’altra così giovane, io stavo corteggiando una della mia età. È un maresciallo ordinario dell’esercito, una cavallerizza. L’ho conosciuta per strada, poi ci siamo rivisti un mese dopo a Bologna e lì è nato tutto. Stiamo insieme da un anno. Lei ne ha trenta” aveva spiegato il conduttore, non rivelando però l’identità della donna.