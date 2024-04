Perché Tonia Romano si è ritirata dall’Isola dei Famosi 2024?/ “Devo tutelare la mia salute”

Tonia Romano rompe il silenzio dopo il ritiro dall’Isola dei Famosi 2024

Tonia Romano è la concorrente dell’Isola dei Famosi 2024 che si è ritirata prima che la sua avventura sull’Isola cominciasse. Ad annunciare il ritiro di Tonia Romano, nel corso della prima puntata dell’Isola dei Famosi 2024, è stata Vladimir Luxuria. Dopo l’annuncio della conduttrice del reality, la stessa Tonia Romano, con un post pubblicato sul suo profilo Facebook, ha rotto il silenzio rassicurando tutti sulle sue condizioni e spiegando il motivo per il quale ha scelto di ritirarsi rinunciando, così, all’occasione che le era stata offerta.

Gabriele, figlio di Luce Caponegro/ Sorpresa alla mamma sull'Isola dei Famosi 2024?

“Buongiorno sono Jack. Mi è stato recapitato un messaggio che Tonia desidera fosse pubblicato per tranquillizzare tutti, parenti, amici e tutti coloro che sono in pensiero per lei. Fortunatamente sembra che Tonia stia bene e questa è la cosa più importante.

Nel caso dovessero esserci altri aggiornamenti vi informerò subito su tutti i profili social di Tonia“, si legge sul profilo Facebook di Tonia Romano.

Le prime parole di Tonia Romano dopo il ritiro dall’Isola dei Famosi 2024

Tonia Romano ha scelto di ritirarsi dall’Isola dei Famosi 2024 per motivi di salute. A spiegarlo è stata lei stessa attraverso un post pubblicato sul suo profilo Facebook. “Cari amici, come avuto saputo in Honduras ho avuto un problema, – si legge – ho preferito non partecipare all’Isola per tutelare la mia salute. Devo crescere due figli da sola che sono tutta la mia vita, quindi la scelta giusta è stata preservare la mia salute”, si legge.

Lidia, mamma di Joe Bastianich/ In studio all'Isola dei Famosi 2024? Il web la reclama

Infine, la Romano, in attesa di rientrare, conclude così: “Intanto vi informo che la situazione non è grave, sto bene e la produzione mi sta dando tutto il supporto possibile non lasciandomi mai da sola. Li ringrazio infinitamente”.













© RIPRODUZIONE RISERVATA