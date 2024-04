Tonia Romano come sta dopo il ritiro a L’Isola dei Famosi?/ “I parenti non riescono a contattarla”

Tonia Romano si ritira all’Isola dei Famosi per problemi di salute: cosa è successo

Ieri sera è andata in onda la prima puntata de L’Isola dei Famosi; alla conduzione Vladimir Luxuria che ha presentato i quattro naufraghi Nip di questa edizione: Alvina Verecondi, Pietro Fanelli, Peppe Di Napoli e Khady Gueye. La conduttrice, dopo le presentazioni, ha svelato che una concorrente Nip si è ritirata dal reality show per problemi di salute: si tratta di Tonia Romano.

“C’è una comunicazione da darvi: – esordisce la nuova conduttrice – oltre a questi quattro naufraghi che avete visto, avrebbe dovuto essercene un’altra, Tonia, che però ha avuto un problema di salute e dunque non potrà essere con noi. La salutiamo e le auguriamo di riprendersi presto“. Cosa è successo a Romano?

Tonia Romano cosa è successo dopo il ritiro a L’Isola dei Famosi?

Tonia Romano, vigile del fuoco e mamma di due figli, è stata costretta a ritirarsi da L’Isola dei famosi causa di un problema di salute non meglio specificato. Vladimir Luxuria, durante la diretta di ieri sera, lo ha annunciato ai telespettatori. Ma cosa è successo e come sta la concorrente Nip?

Dopo la puntata, Fan Page ha svelato che Romano si trova ancora in Honduras ma i parenti non riescono a mettersi in contatto con lei: “Tra i nip ci sarebbe dovuta essere anche Tonia Romano, ex soldato e Miss Mamma Campania. La concorrente, però, non entrerà in gioco nella puntata di questa sera, in onda lunedì 8 aprile, per motivi di salute. A farlo sapere la conduttrice Vladimir Luxuria in diretta. Fanpage.it apprende che Romano si trova in Honduras e le persone a lei vicine, qua in Italia, non riescono a contattarla“.

