Perchè Valeria Graci e Katia Follesa non lavorano più insieme?/ Nessuna lite…

Come mai Valeria Graci e Katia Follesa non lavorano più insieme? Le due comiche dopo il grande successo si sono separate, ma non è dato sapere il motivo. Nel 2001 Katia e Valeria decidono di creare il mitico duo che, grazie al programma televisivo “Zelig”, si fanno conoscere ed apprezzare da milioni di italiani. La loro ilarità, comicità e simpatia conquista davvero tutti: sia grandi che piccini si affezionano al duo che con la loro comicità sono state presenze fisse di diversi programmi di successo trasmessi sui canali Mediaset. Dopo il successo di Zelig, infatti, le due sono approdate a Colorado Café con i loro divertentissimi personaggi.

Non solo, da Mediaset sono arrivate anche in Rai partecipando a programmi come “Sformat” per poi approdare anche ad MTV con “Comedy Lab”. L’ultima loro apparizione insieme risale al 2017 durante il programma “Bring The Noise” trasmesso su Sky. Tra le loro parodie più famose impossibile non ricordare quella di Uomini e Donne. Non solo, le due comiche si sono fatte apprezzare anche come attrici partecipando al cinepanettone del 2011 “Vacanze a Cortina” con Christian De Sica. Nel 2012 la notizia della loro separazione con i fan sbalorditi. Cosa è successo?

Valeria Graci e Katia Follesa perchè si sono separate?

In tantissimi si sono chiesti: come mai Valeria Graci e Katia Follesa hanno deciso di separarsi? Possibile che le due comiche amiche siano arrivate ai ferri corti? C’è chi ha ipotizzato le due avessero litigato, ma entrambe le comiche hanno sempre smentito che a spingerle a separarsi sia stato un litigio. Semplicemente ad un certo punto della loro carriera artistica hanno deciso di intraprendere due strade differenti pur mantenendo, ancora oggi, un bellissimo rapporto di amicizia. Le due, infatti, proseguono la loro carriera nel mondo della televisione e dello spettacolo, anche se sono sempre tantissimi i fan nostalgici che ricordano il mitico duo al femminile che tanto ha fatto sorridere e ridere il pubblico italiano!

