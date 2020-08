Perduta nel Vermont/ Su Rai 1 il film con Julie Gonzalo (oggi, 18 agosto 2020)

Il film Perduta nel Vermont andrà in onda martedì 18 agosto nella prima serata di Rai 1 alle ore 21.25. L’opera di genere drammatico sentimentale è stata diretta da David Winning nel 2017 col titolo originale di Falling for Vermon. Gli interpreti principali sono Julie Gonzalo nella parte della giovane Angela Young, Benjamin Ayres e Peter Benson, la giovane Barbara Kottmeier e Lauren McNamara.

La trama di Perduta nel Vermont

Perduta nel Vermont vede come protagonista la famosissima scrittrice Angela che stressata dalla celebre vita frenetica che le ha regalato il successo decide di passare un interessante week and all’insegna del relax in Vermont. La donna però mentre si reca verso al cittadina che sta pee ospitarla, ha un terribile incidente dal quale riesce ad uscire illesa ma perde però la memoria.

Nel momento in cui viene ritrovata viene affidata al medico della città, il giovane Jeff Callan che dopo la morte della moglie decise di trasferirsi in Vermont insieme ai due figli per vivere una vita tranquilla.

Angela in realtà è fidanzata con il manager Brant che però troppo impegnato con il suo lavoro non riesce a partire con la donna alla ricerca dei veri colori dell’autunno in modo da poter scrivere un’opera di cui ha già in mente la trama. La donna con Jeff riuscirà a trovare il vero amore e pian piano avrà di nuovo i suoi ricordo perduti a causa dell’incidente. Le sorprese non finiscono qui, Angela, deciderà di cambiare radicalmente la sua vita e trasformarla finalmente in quella che ha sempre sognato insieme all’affasicnante dottore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA