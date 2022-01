Perduti nel tempo/ Su Rai 2 il film con Rachel Skarsten

Perduti nel tempo, film di Rai 2 diretto da Brian Brough

Perduti nel tempo sarà trasmesso su Rai 2 oggi, martedì 4 gennaio 2022, a partire dalle 14.00. Il film è del 2019, genere sentimentale-romantico, per la regia di Brian Brough, in 9 anni di carriera ha diretto 3 film: Un ascensore per due, Un incontro speciale, Una lozione d’amore.

La pellicola è stata prodotta per il circuito televisivo ottenendo un discreto successo. Nel cast fanno parte: Rachel Skarsten. Ha inoltre partecipato alla serie tv Batwoman dove interpreta Alice, una donna affascinante quanto cattiva, leader della banda “Wonderland”. L’attore maschile è Brant Daugherty, in 8 anni di carriera ha interpretato 8 film.

Perduti nel tempo, la trama del film: un incidente automobilistico

Leggete la trama di Perduti nel tempo. Megan Murphy ha un incidente automobilistico, viene soccorsa e trasportata in codice rosso all’ospedale. Le sue condizioni sono critiche, cade in coma. Dopo due mesi si risveglia dal coma e scopre di essere sola, il marito e i due figli che in una dimensione parallela aveva avuto nella sua vita sono soltanto un sogno.

Dispiaciuta di quello che è realmente la sua esistenza, riprende a fare le cose di sempre, senza trovare una spiegazione a quanto si è immaginata di vivere. Fino a quando un giorno per motivi di lavoro incontra Thomas Claybourne. La donna riconosce nell’uomo quello che era suo marito nel sogno, Megan a questo punto farà di tutto per aiutare l’uomo ad innamorarsi di lei nella realtà, perché quello che ha vissuto durante il coma gli è piaciuto molto e lo considera come un viaggio nel futuro.

