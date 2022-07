Perfetti sconosciuti/ Su Rete 4 il film con Marco Giallini e Kasia Smutniak

Perfetti sconosciuti, film di Rete 4 diretto da Paolo Genovese

Perfetti sconosciuti andrà in onda oggi, domenica 3 luglio, su Rete 4 alle ore 21.20. Il film è stato girato nel 2016 da Paolo Genovese, regista e sceneggiatore italiano. Esordisce come autore e regista di spot pubblicitari, per intraprendere la carriera come regista con film come Incantesimo napoletano, Viaggio in Italia – Una favola vera, La banda dei Babbi Natale, Immaturi, Immaturi – Il viaggio, Una famiglia perfetta, Tutta colpa di Freud, Sei mai stata sulla Luna?, The Place.

Il soggetto di Perfetti sconosciuti è di Paolo Genovese; la sceneggiatura di Paolo Genovese, Filippo Bologna, Paolo Costella, Paola Mammini e Rolando Ravello; il produttore è Marco Belardi; la fotografia di Fabrizio Lucci; gli effetti speciali di Bluma Lab; le musiche di Maurizio Filardo e la scenografia di Chiara Balducci. Perfetti sconosciuti si è aggiudicato il David di Donatello per il miglior film e il David di Donatello per la migliore sceneggiatura. Il cast di Perfetti sconosciuti vede diversi attori e attrici italiane piuttosto noti, come Kasia Smutniak, Marco Giallini, Edoardo Leo, Alba Rohrwacher, Valerio Mastandrea, Anna Foglietta, Giuseppe Battiston e Benedetta Porcaroli.

Perfetti sconosciuti, la trama del film: le storie di un gruppo di amici

Perfetti sconosciuti racconta le storie di un gruppo di amici. Eva e Rocco, sposati da anni ma in crisi, organizzano una cena con alcuni amici storici: Cosimo e Bianca, da poco sposati e desiderosi di avere un bambino; Lele e Carlotta, in crisi matrimoniale e con due figli e Peppe, un ex insegnante di educazione fisica divorziato e senza lavoro. Il gruppo è a tavola e discute di una coppia di amici che si è separata poiché la moglie ha scoperto che il marito la tradiva tramite il suo cellulare. Eva sfida i compagni con un esperimento: ognuno deve mettere il telefonino sul tavolo e leggere ad alta voce ogni sms o telefonata ricevuta. Il gioco ben presto diventa altro e, uno dopo l’altro, i presenti rivelano i loro segreti più privati e la situazione sfugge di mano. Come andrà a finire la serata?

Il video del trailer di Perfetti sconosciuti













