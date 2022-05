Perisic al Tottenham, è ufficiale/ Calciomercato, addio Inter: “Me ne vado onorato”

Ivan Perisic è un nuovo calciatore del Tottenham. Confermate le indiscrezioni degli ultimi giorni: il croato ha dato l’addio all’Inter e ha firmato con gli Spurs. La società londinese ha ufficializzato il suo acquisto pochi minuti fa con una nota: il 33enne di Split ha messo nero su bianco un contratto fino al 30 giugno 2024.

Nonostante il pressing delle ultime settimane, l’Inter non è riuscita a rinnovare il contratto di Perisic, uno degli uomini decisivi della stagione nerazzurra. Al termine della vittoria in Coppa Italia contro la Juventus, l’ex Wolfsburg aveva bacchettato la dirigenza meneghina per aver traccheggiato eccessivamente con il suo prolungamento. Alla fine ha avuto la meglio Antonio Conte, che lo ha voluto fortemente con sé a Londra: sarà lui ad agire da laterale sinistro nel suo classico 3-5-2 e rappresenterà uno spauracchio per tutte le difese della Premier League.

PERISIC AL TOTTENHAM: È UFFICIALE

Arrivato nell’estate 2015 dal Wolfsburg per poco meno di 20 milioni di euro, Ivan Perisic è stato uno dei grandi protagonisti delle ultime stagioni interiste. Dopo un avvio tra luci e ombre, il croato è rinato nella stagione 2020/2021, reduce dall’esperienza in prestito al Bayern Monaco. Prestazioni di altissima qualità che hanno consentito al Biscione di assicurarsi diversi trofei. Ora per lui la prima esperienza in Premier League, in un Tottenham a dir poco ambizioso. Prima di firmare con gli Spurs, Perisic ha voluto dedicare un lungo messaggio ai tifosi interisti, ribadendo il suo amore per i colori nerazzurri: “È stata un’esperienza indimenticabile che ha dato tanto a me come giocatore e a tutta la mia famiglia.⁣⁣⁣⁣ Al team, allo staff, a tutti i dipendenti, ma soprattutto ai tifosi: avrete sempre un posto speciale nel mio cuore.⁣⁣⁣⁣ Me ne vado sentendomi onorato di aver fatto parte di questo club”.

