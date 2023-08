Perla e Francesca in vacanza con i tentatori Alberto e Igor dopo Temptation Island 2023/ Stanno insieme?

Perla Vaterio e Francesca Sorrentino in vacanza con Igor Zeetti e Alberto Succi dopo Temptation Island 2023: sono nate due nuove coppie?

Perla Vaterio e Francesca Sorrentino hanno lasciato Temptation Island 2023 da single ma con un’amica in più. Le due ragazze sono infatti inseparabili, al punto da decidere di partire in vacanza insieme. Lo testimoniano scatti e video postati nelle ultime ore sui rispettivi social, gli stessi che rivelano però che in questa vacanza non sono da sole, bensì accompagnate da due altri volti protagonisti dell’ultima edizione di Temptation.

Loro sono i ‘single’ Igor Zeetti e Alberto Succi, che a Temptation Island sono stati proprio i tentatori di Perla e Francesca. L’ex fidanzata di Mirko Brunetti aveva però già rivelato durante l’ultima puntata dello show di aver iniziato una frequentazione col single Igor, motivo per il quale la loro vacanza conferma semplicemente che questa conoscenza procede a gonfie vele.

Francesca Sorrentino e Alberto Succi in vacanza insieme: amicizia o nuova coppia?

Diversa è invece la situazione per Francesca Sorrentino. Nelle ultime interviste rilasciate ha parlato dell’ex Manuel Maura con parole di affetto, rivelando che, pur essendo finita tra loro, l’amore in lei non fosse del tutto assopito. Francesca potrebbe però aver deciso di concedersi ‘via libera’ nella conoscenza di un altro ragazzo, proprio colui che a Temptation Island le era stato più vicino di altri: Alberto. I video e le foto pubblicate su Instagram dai quattro ragazzi dimostrano un forte feeling e amicizia; che stia nascendo però qualcosa di più anche tra le due coppie?

