Il focus sui personaggi del mondo dello spettacolo è sempre ampio quando si tratta di assecondare le curiosità di gossip e cronaca rosa. Partecipare al Grande Fratello 2024, chiaramente, amplifica ulteriormente tale aspetto; lo sa bene Perla Maria – figlia di Maria Monsè – che proprio di recente ha concluso una breve parentesi nella Casa più spiata d’Italia. Qualcuno forse sperava di vederla primeggiare per qualche liaison nel reality ma la breve durata del percorso ha posto fine a tale possibilità. Ma lontano dai riflettori, Perla Maria – figlia di Maria Monsè – ha un fidanzato?

Maria Monsè, chi è: carriera, ex Non è la Rai e polemiche al Grande Fratello/ La lite con Ilaria Galassi

Inviolabile al chiacchiericcio di gossip; la vita privata di Perla Maria è serrata data anche la maggiore età compiuta da poco. Tra l’altro, a differenza di sua madre Maria Monsè, non ha una carriera alle spalle tale da amplificare ulteriormente il circolo di notizie. Per quest’insieme di ragioni, nessuna traccia di un possibile fidanzato per l’ex concorrente del Grande Fratello 2024. Stando ad alcuni aneddoti emersi, la priorità ad oggi sembra ampiamente dedicata allo studio.

Chi è Salvatore Paravia, marito di Maria Monsè: “Ci siamo sposati 5 volte”/ “Siamo romantici, la gelosia…”

Perla Maria, ‘nessuna traccia’ di un fidanzato: “La priorità allo studio…”

“Diversamente da tante coetanee non si fa crescere le unghie; va al liceo, studia pianoforte…”, queste le parole di Maria Monsè nel descrivere la quotidianità della figlia Perla Maria che sembra dunque avere poco tempo da dedicare alla vita sentimentale e quindi ad un possibile fidanzato. Chiaramente l’aspetto anagrafico gioca a favore dell’ex concorrente del Grande Fratello 2024; avrà tutto il tempo in futuro di trovare un equilibrio tra carriera, ambizioni e propositi sentimentali.