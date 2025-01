Maria Monsè e la confessione su Ilaria Galassi: parla il chirurgo che l’ha operata

Nella casa del Grande Fratello nelle ultime ore è tornata a sollevarsi una curiosa questione, in particolare per gli appassionati di chirurgia estetica e per i fan di Maria Monsè e Ilaria Galassi. In passato le due ex Non è la Rai sarebbero state accomunate da una curiosa vicenda, visto che Maria Monsè consigliò il suo chirurgo estetico all’amica per dei ritocchi ai quali era intenzionata a sottoporsi, a confermare la versione è stato lo stesso dottore, che ha spiegato:

“Per onestà e sincerità fui contattato da Maria Monsè per avere un occhio di riguardo nei confronti di Ilaria, accontentandolo con molto piacere. Si capisce anche dal commento di Maria sotto al post”. A commentare la questione è stato anche Paolo Chiparo, l’agente, che sempre via Instagram ha svelato: “Eppure nel lontanissimo marzo 2023 Maria Monsè ha interceduto con la mia agenzia affinché la rappresentassimo. La realtà, a volte, è ben diversa dalle parole“.

Maria Monsè e la discussione con Ilaria Galassi che le è costata una nomination

Sempre nel corso dell’esperienza nella casa del Grande Fratello 2024, Maria Monsè si è lasciata andare ad alcune confessioni riguardanti Ilaria Galassi, rivangando il fatto in questione.

“La signora qui presente mi ha contattata dicendomi che non riusciva nemmeno a fare il provino per il Grande Fratello. Ho sbagliato e l’ho messa in contatto con un agente che nemmeno la voleva“ aveva rivelato la showgirl che al termine di una discussione innescata con Ilaria Galassi pagò con una nomination la lite. Maria Monsè nella casa del Grande Fratello si era espressa duramente contro le Non è la Rai dopo un’uscita scellerata da parte di una delle gieffine: “Sono velenosissime, a livelli esagerati, fanno buon viso a cattivo gioco. Ci sono rimasta male e sono stata presa anche con un’espressione infelice da Ilaria“ lo sfogo della madre di Perla Maria nel loft più spiato d’Italia.

