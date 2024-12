Per la prima volta nella casa del Grande Fratello abbiamo una studentessa in procinto di affrontare il tanto temuto esame di maturità. Si tratta di Perla Maria Paravia, che nelle ultime ore è stata vista con i libri in mano, pronta a prepararsi per giugno. In effetti, la figlia di Maria Monsè ha solo 18 anni e frequenta ancora le scuole superiori. Ma non ha voluto dire no all’enorme opportunità del Grande Fratello 2024 e di conseguenza, ha accettato di portare con sè i libri per dare l’esame durante l’estate come i suoi coetanei.

Si tratta della prima volta in assoluto in cui una concorrente deve prepararsi e studiare. Insieme alla mamma, Perla Maria Paravia è entrata di recente nella casa più spiata d’Italia, formando un unico concorrente con il genitore. Nata dall’amore dell’attrice con l’imprenditore Salvatore Paravia, Perla Maria non vuole perdere nessuna occasione e sfrutta al meglio il suo tempo anche in questa fantastica esperienza su Canale 5. Maria Monsè aveva già partecipato in passato al Grande Fratello, ma questa volta ha deciso di non entrare sola, portando la sua amata figlia.

Perla Maria Paravia al Grande Fratello, Helena Prestes la aiuta ma fa una gaffe enorme su Giacomo Leopardi

Studiare al Grande Fratello non deve essere affatto facile. Da poco la produzione ha fatto avere a Perla Maria Paravia tutti i libri che le servono per passare l’esame di Stato. La giovanissima concorrente dovrà iscriversi come privatista alla maturità, dato che quest’anno lo passerà nella casa di Canale 5. Come riporta Novella 2000, la figlia di Maria Monsè al Grande Fratello sarà sottoposta alle classiche prove scritte e all’orale appena uscirà dal reality. Mentre la ragazza si dà allo studio sui libri, gli altri concorrenti provano ad aiutarla.

In particolare vicine a lei ci sono Helena Prestes e Zeudi Di Palma che stanno cercando di aiutare Perla Maria Paravia nella materia di letteratura italiana. Peccato che non sono mancate le gaffe, in particolare di Helena Prestes che avrebbe scambiato il poeta Giacomo Leopardi per uno scultore: “Mi vergogno“, ha detto “mi sembra di aver visto qualche sua scultura“. Perla Maria Paravia, fresca di studi, l’ha bloccata, sottolineando che Giacomo Leopardi è uno scrittore. Gaffe a parte, tanto di cappello alla bravissima Perla Maria Paravia che ha scelto di non rinunciare a nessuno dei suoi sogni.