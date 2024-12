Pochi giorni di permanenza al Grande Fratello 2024 sono bastati a Perla Maria Paravia – figlia di Maria Monsè – per farsi conoscere dal pubblico in maniera inedita dato che l’esperienza nel reality è di fatti il suo esordio nel mondo dello spettacolo. Non sono mancate le discussioni, spesso incentrate proprio sul rapporto con la madre e alimentate principalmente dal web. Anche in Casa però qualcuno sembra avere un punto di vista deciso in riferimento a tale aspetto, al punto da indispettire non poco Perla Maria Paravia, figlia di Maria Monsè.

Salvatore Paravia, chi è il padre di Perla Maria/ Carriera e matrimonio con Maria Monsè nel 2006

Come racconta Biccy, per vie traverse Perla Maria Paravia avrebbe appreso il parere non proprio placido di alcuni coinquilini in riferimento al suo rapporto – da qualcuno definito troppo morboso – con la mamma Maria Monsè. La nuova concorrente del Grande Fratello 2024 si è dunque lasciata andare ad un vero e proprio sfogo, sfociato in un pianto quasi liberatorio.

Perla Maria, la chirurgia estetica e la passione per la moda/ Mamma Maria Monsè: "Farà il medico..."

Perla Maria Paravia ‘contro tutti’ al Grande Fratello 2024: “Agli altri non dite nulla, a me e mamma…”

“Se qualcuno qua dentro è fidanzato e sta a baciarsi tutto il giorno non è che li accusano di isolarsi perché è normale che stiano fra loro. Invece io che sto con mia madre viene vista una cosa anormale perché non sono abituati a vedere un legame madre-figlia. Shaila e Lorenzo sono stati due ore a baciarsi ed è normalissimo, ma anche il mio voler stare abbracciata con mia mamma è una cosa normale!”. Queste le parole di Perla Maria Paravia – come riporta Biccy – furente dopo aver appreso le critiche di alcuni concorrenti del Grande Fratello 2024 rispetto al rapporto con la mamma Maria Monsè. “Che poi non ci sto sempre insieme, perché questo nostro rapporto è visto in maniera anormale?“.

Salvatore Paravia, chi è il marito di Maria Monsè/ "Io sono più gelosa, non lo tradirei mai"

Un fiume in piena Perla Maria Paravia che non è riuscita a trattenere le lacrime: “Anche le Non è la Rai stanno insieme tutto il tempo, anche loro dormono insieme, si prendono il tè insieme, fanno la sauna insieme… Però nessuno gli dice niente a loro perché è normale che facciano queste cose insieme perché sono amiche strette. Se le faccio io con mia madre, è anormale…”.