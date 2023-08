Perla Maria Paravia, lettera choc alla mamma Maria Monsè: “Controllo ossessivo”/ “Non tenermi in gabbia!”

Perla Maria Paravia scrive una lettera alla mamma Maria Monsè: botta e risposta

Duro botta e risposta tra Maria Monsè e sua figlia Perla Maria Paravia arrivato attraverso le pagine di alcuni settimanali. Alcune settimane fa la nota showgirl ed ex gieffina si lamentava pubblicamente del rapporto con la figlia ormai adolescente, definendola ‘ribelle’. Stando a quanto riporta LaNostraTv, questa volta è stata Perla Maria a scrivere una lettera senza filtri a sua madre attraverso il noto settimanale.

Prima di arrivare alla risposta di Perla, ricordiamo quali sono state le parole della Monsè arrivate attraverso le pagine del settimanale Vero: “Perla? Forse con lei in passato mi sono comportata troppo da amica, sbagliando, e così adesso faccio molta fatica a ottenere rispetto. E sapete qual è il problema più grande? Che in questa situazione mio marito non mi aiuta per niente, anzi, quasi dà ragione a lei”.

Perla Maria Paravia, l’appello alla mamma: “Non tenermi in una gabbia dorata!”

Maria Monsè aveva poi aggiunto: “Salvatore si è un po’ impigrito, io invece lo stimolo a uscire, non voglio che ci abbruttiamo senza far nulla. Lui mi dà del dittatore, dice che sono Mussolini. E Perla mi ripete queste battute infelici quando magari discutiamo sull’uso eccessivo del cellulare”. A questi rimproveri Perla Maria ha replicato attraverso le pagine del settimanale DiPiù. Rivolgendosi direttamente alla mamma le ha detto: “Con te è tutto estremamente complicato, metti ostacoli a tutto”. E ancora: “Papà è dalla mia parte, ma tu non vuoi sentire ragioni”.

“Non tenermi in questa gabbia dorata” ha proseguito “Non solo non lo posso più, ma non lo merito”. L’ha quindi accusata di essere troppo oppressiva nei suoi confronti: “Il tuo controllo ossessivo rischia di intaccare il nostro rapporto”. Sul finale ha dunque lanciato alla madre un appello: “Sono sicura che le cose più emozionanti sono accadute quando ti sei sentita libera di fare le tue scelte, quindi, ti prego dai anche a me la possibilità di vivere le stesse emozioni”.











