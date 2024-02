Perla prova a baciare Mirko al Grande Fratello, lui si scansa/ Video, il web tuona: “Forzato e imbarazzato”

Perla Vatiero cerca il contato fisico con Mirko Brunetti ma lui si scansa: cosa sta accadendo al Grande Fratello 2023

Il ritorno di Mirko Brunetti al Grande Fratello 2023 in qualità di ospite ha scatenato la felicità di migliaia di ‘Perletti’. Stiamo parlando dei fan della coppia Mirko-Perla, che non solo dunque si sono ritrovati nella Casa di Cinecittà, ma hanno anche avuto modo di stare da soli a lungo e riavvicinarsi. Molti sperano infatti che questo incontro possa sancire il ritorno di fiamma definitivo della coppia, d’altronde le premesse non mancano viste le dichiarazioni fatte dai due nelle ultime settimane.

Eppure le immagini che arrivano dalla Casa del Grande Fratello in queste ore sono ben altro che incoraggianti. Se infatti è vero che Perla prova ancora un sentimento forte nei confronti di Mirko, dagli ultimi video pare che tale attrazione e sentimento non sia da lui ricambiato.

Mirko gira la faccia dall’altra parte di fronte al tentativo di Perla di baciarlo: il web dice la sua

Le immagini che stanno facendo il giro del web vedono infatti Perla Vatiero cercare il contatto fisico con Mirko. La ragazza lo abbraccia, tenta di baciarlo sulla guancia e di accarezzarlo ma lui si scansa, gira la faccia dall’altra parte e appare freddo e restio al contatto con la sua ex. Un atteggiamento che cozza con le dichiarazioni da lui fatte nelle ultime settimane. E infatti è arrivata immediata la reazione del web.

“Lui è distaccato, sembra addirittura imbarazzato!” fa notare qualcuno sul web (e non solo!). “Tutto molto forzato, credo che Mirko sia deluso da come si è comportata Perla negli ultimi giorni nella Casa”, è invece l’analisi di un altro spettatore. Fatto sta che molti Perletti sono delusi perché speravano in un riavvicinamento più importante tra i due, che al momento non sembra abbiano superato gli scogli del passato.













