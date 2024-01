Perla Vatiero asfalta Beatrice al Grande Fratello: “Classista, una che giudica”/ “Ti sta cadendo la corona!”

Beatrice Luzzi e Perla Vatiero, nuova lite in diretta al Grande Fratello 2023

La 33esima diretta del Grande Fratello 2023 si apre con lo scontro tra le due regine della Casa: Beatrice Luzzi e Perla Vatiero. Alfonso Signorini ricapitola con un filmato le accuse reciproche che si sono lanciate in questi ultimi giorni, poi dà il via ad un nuovo match tra le due ma in diretta. La parola passa prima a Beatrice, che parte subito con un paragone con Perla, parlando di civiltà e regine.

“Io ho l’impressione che lo scontro dell’altro giorno ha dimostrato una diversità di linguaggio, di modalità, di rispetto e di contenuto notevole. – esordisce – Ci sono le regine che sono al servizio del popolo e viceversa. Io sono a servizio della comunità, parlo della Casa.”

La parola passa poi a Perla: “Io penso davvero possa fare del male, perché lei gioca tanto con i sentimenti e le debolezze delle persone. Ho visto persone qui in Casa che sono state male per le cose che lei ha detto. Io vedo davvero da parte sue cose stupidine, un contenuto futile. – poi sbotta – È una classista! Una persona che giudica…”

In studio, anche Mughini dice la sua sullo scontro tra le due prime donne della Casa del Grande Fratello 2023: “Non è uno scontro di civiltà. – ammette l’ex gieffino – Anch’io ho notato che la temperatura polemica e aggressiva da entrambe le parti è aumentata. Un po’ me lo spiego: io sono stato lì un mese ed era tanto, loro ci stanno da quattro… Però da lì allo scontro di civiltà ne passa tanto.”











