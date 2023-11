Perla Vatiero choc: “Mia sorella gemella è morta a 7 mesi”/ Video: “Mi sento come se vivessi per due”

Perla Vatiero rivela di essere una sorella gemella: “Lei è morta quando aveva sette mesi”

Perla Vatiero, nella Casa del Grande Fratello 2023, si è resa protagonista di un racconto molto toccante. La gieffina ha rivelato un aspetto inedito della sua vita privata, spiegando di essere in realtà una figlia gemella ma di aver perso la sua sorellina. “Mia mamma ha perso una figlia, io sono gemella.” ha rivelato Perla a Fiordaliso in un momento di intimità.

Ha perciò aggiunto: “È morta a 7 mesi. Io la sento, quando ero piccola avevo sempre il desiderio di avere una gemella. Ma non sapevo niente, l’ho saputo tardi. Sono cose che si sentono”. Perla ha però ammesso di sentire quasi la sensazione di dover vivere per due persone: “Ci sono momenti in cui mi sentivo sola, mi veniva di pensarla, come se avessi un senso di protezione, come se dovessi fare tanto per entrambe, come se io vivessi per due”.

Un racconto, questo, che Perla non ha fatto prima per via della sua riservatezza: “Caratterialmente sono riservata, non parlo delle cose mie personali in modo naturale. Sono fredda, ma solo inizialmente”, ha spiegato a Fiordaliso. Non è stato facile per i suoi genitori affrontare il lutto, al punto che Perla ha saputo della morte della sua gemella solo molto tempo dopo: “Mamma me l’ha detto quando sono cresciuta. – ha spiegato la gieffina – Due genitori, dopo che subiscono queste cose, si separano. I miei sono stati bravi”. Successivamente, la famiglia si è allargata ed è arrivata una sorellina per Perla: lei si chiama Loana e ha 19 anni.

