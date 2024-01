Perla Vatiero, colpo basso a Greta Rossetti al Grande Fratello 2024/ “Quello che hai fatto non è positivo”

Grande Fratello 2024, colpo basso di Perla Vatiero a Greta Rossetti: “Non è positivo quello che hai fatto”

In queste ore Perla Vatiero è finita al centro dell’indignazione del web. A molti utenti dei social, infatti, non è per nulla piaciuto il discorso che la ragazza ha fatto a Greta Rossetti, sua ‘rivale’ da mesi per via della storia con Mirko Brunetti nata a Temptation Island e naufragata poco dopo. E proprio quello che è successo nel reality dei sentimenti di Canale 5 è al centro del dibattito. In sostanza al Grande Fratello 2024 Perla ha rivelato a Greta che secondo lei deve ancora formare una propria personalità, possibilmente diversa a quella trasmessa a Temptation Island.

Nel dettaglio infatti, Perla Vatiero parlando con Greta e Monia La Ferrera al Grande Fratello 2024 sull’ex tentatrice di Temptation Island ha ammesso: “Tu devi formare il tuo carattere e la tua personalità. L’esperienza di Temptation Island ha messo una ciliegina su un tuo essere passato. Non è una cosa positiva quello che hai fatto, parliamoci chiaro…” Parole un po’ ambigue che hanno subito fatto scattare gli utenti dei social che in massa hanno preso le difese della Rossetti.

Greta Rossetti e Perla Vatiero si abbracciano: gesto distensivo al Grande Fratello 2024

Le parole di Perla Vatiero rivolte a Greta Rossetti al Grande Fratello 2024 hanno fatto scattare il mondo dei social, in realtà però la reazione delle due ragazze è stata completamente diversa. Greta, infatti, è sembrata per nulla infastidita dalle parole della 26enne, anzi l’ha ascoltata con attenzione e poi tra le due c’è stato anche un abbraccio. Insomma forse dichiarazioni della Vatiero sono state mal interpretate. Intendeva solo dire che a Temptation Island non era uscita la sua parte migliore e più matura.

Ed in effetti il percorso di Greta Rossetti, ma anche di Perla Vatiero e Mirko Brunetti a Temptation Island non è stato particolarmente apprezzato dai telespettatori. Sia Perla che Mirko hanno intrapreso delle storie durante il reality ed all’ultimo falò di confronto si sono lasciati. Mirko ha scelto di proseguire con Greta Rossetti ma dopo pochi mesi anche la loro storia è naufragata ed entrambi sono finiti al Grande Fratello 2024.











