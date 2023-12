Perla Vatiero, confessione choc al Grande Fratello: “Adolescenza difficile”/ “Ecco cosa mi ha salvato la vita

Grande Fratello, Perla Vatiero confessione scioccante: “Ho avuto un’adolescenza difficile”

Perla Vatiero in questi giorni si sta aprendo alla confidenze con gli altri concorrenti del Grande Fratello 2023 parlando della sua vita privata e soprattutto anche del suo passato complesso segnato da lutti drammatici come la perdita della gemellina di pochi anni. Nelle scorse ore l’ex volto di Temptation Island è ritornata a parlare della sua infanzia svelando anche degli aspetti inediti sulla sua adolescenza che ‘è stata davvero difficile” Segnata da amicizie sbagliate e frequentazioni che l’hanno spinta a comportarsi come non avrebbe dovuto e voluto fare.

Marco Bellavia: "Quando é troppo, é troppo..."/ L'attacco a Massimiliano Varrese del Grande Fratello 2023

La confessione choc di Perla Vatiero al Grande Fratello ha destato l’attenzione degli altri coinquilini soprattutto di Monia La Ferrera che si è mostrata particolarmente colpita dalla sua storia. Perla ha continuato il suo drammatico racconto rivelando che a 15 anni ha fatto cose di cui poi si è pentita senza scendere nel dettaglio: “Non sembravo una ragazzina, sembravo un adulta” E quel che più le fa male ripensando a quel periodo è la delusione dei suoi genitori che non sapevano come aiutarla.

Gabriele Lazzaro attacca Sara Ricci: "Non sei Dio"/ E svela un retroscena toccante su Beatrice Luzzi

Perla Vatiero confessa al Grande Fratello: “Mi ha salvato la vita lo sport”

Al Grande Fratello, Perla Vatiero ha confessato di aver avuto un’adolescenza complicata e difficile per fortuna, però, è riuscita a trovare un modo per cambiare rotta e maturare grazie soprattutto al Karate: “Lo sport mi ha cambiato e salvato la vita”. Impegnarsi, avere delle regole ed un programma da seguire, dover fare dei sacrifici e concentrarsi per migliorare sempre di più hanno segnato un nuovo inizio nella sua vita. Inizio che l’ha allontanata da compagni pericolose.

Adesso, Perla Vatiero è al Grande Fratello 2023. E’ una giovane ragazza più matura e responsabile che deve fare chiarezza sui suoi sentimenti attuali, in questi giorni, infatti, sta affrontando l’eliminazione a sorpresa di Mirko Brunetti, suo ex fidanzato con il quale c’è stato un riavvicinamento sia nei mesi scorsi che all’interno della Casa più spiata d’Italia. I due però hanno le idee confuse sulla loro situazione ed a complicare tutto c’è anche la terza incomoda Greta Rossetti.

Grande Fratello 2023: Sara rischia grosso con Perla, Marco e Vittorio/ Il pronostico sul televoto

© RIPRODUZIONE RISERVATA