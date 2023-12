Perla Vatiero confessione choc al Grande Fratello/ “Mi piace Matteo Paolillo, l’attore di Mare Fuori”

Perla Vatiero e la rivelazione su Matteo Paolillo di Mare Fuori

Perla Vatiero continua il suo percorso nella casa nonostante abbia ammesso di sentire la mancanza di Mirko Brunetti. L’ex volto di Temptation ha ribadito di voler chiudere con entrambe le sue ex fidanzate, ma in molti sperano ancora ci sia un ritorno di fiamma con Perla.

Quest’ultima, è stata protagonista di un momento molto divertente al Grande Fratello. Vatiero ha fatto un’imitazione perfetta del personaggio di Rosa Ricci in Mare Fuori. Restando in tema, la concorrente ha anche fatto una rivelazione inedita su Matteo Paolillo un altro attore della serie: “Quello che piace a me è Edoardo. Chi è che fa Edoardo? Sì, il cantante“.

Perla Vatiero e il rapporto con Greta: “Non può diventare la mia migliore amica”

Perla Vatiero, in confidenza a Marco Maddaloni, ha spiegato qual è attualmente il suo rapporto con Greta Rossetti. Dopo l’uscita di Mirko Brunetti l’ex volto di Temptation Island ha svelato di essere in armonia con l’ex tentatrice: “In questo contesto per me lei è una persona che ha la mia stessa età quindi trovo la stessa complicità che ho con le altre persone della mia stessa età. Non è che può diventare la mia migliore amica. Se ho un problema non vado a parlare con lei…Io con lei mi sto comportando in modo molto giusto, educato”.

Perla ha poi definito Greta immatura in alcune circostanze: “Le cose che sono successe sono delle cose strane, cose immature che lei ha fatto a livello di social. Devo dire che lei sotto questo punto di vista è molto superficiale e gliel’ho detto anche in faccia.” E ancora: “A parte la rabbia di dire delle cose la settimana dopo essermi lasciata con Mirko, ma è una cosa che io ho sfogato con Mirko. Era la rabbia del momento nei confronti del mio fidanzato. Anche se ho fatto delle offese era perché io stavo sfogando con il mio fidanzato”.











