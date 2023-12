Perla Vatiero e gli ‘strafalcioni’ al Grande Fratello 2023/ Congiuntivi sbagliati e “Me l’hanno imparato”…

Grande Fratello 2023, Perla Vatiero: rimandata a settembre!

Il Grande Fratello 2023, seppur meno ‘trash’ rispetto alle precedenti edizioni, continua a riscuotere un discreto successo dal punto di vista del seguito. Tanti i protagonisti ancora in Casa, altrettanti quelli che hanno già dovuto dire addio al percorso ma ogni giorno che passa emergono temi e curiosità che agitano l’opinione in particolare sul web. Tra le concorrenti più chiacchierate, fin dal suo ingresso, occupa un posto di rilievo Perla Vatiero.

Dal ‘triangolo’ con Mirko Brunetti e Greta Rossetti al suo personale percorso al Grande Fratello 2023: Perla Vatiero è riuscita a farsi largo tra le dinamiche mettendosi in evidenza nonostante sia una delle ultime concorrenti ad aver varcato la soglia della porta rossa. Al di là delle diatribe sentimentali, Dagospia ha di recente messo in evidenza un altro aspetto curioso della concorrente che, con bonarietà, strappa qualche sorriso. Nel mirino del portale sono finiti alcuni suoi ‘strafalcioni’ in riferimento all’utilizzo della lingua e grammatica italiana.

“Me l’hanno imparato”, questa una delle frasi riportate goliardicamente dal portale; e non è forse nemmeno necessario sottolineare l’errore verbale. Sempre Dagospia pone poi l’accento sui tanti congiuntivi sbagliati da Perla Vatiero e su frasi che, come quella precedentemente citata, mettono in evidenza qualche bonario limite linguistico: “Tastello per tastello”. Anche in questo caso, c’è forse un ‘tassello’ di troppo…

Sorvolando sulla grammatica di Perla Vatiero – può capitare di sbagliare o di non conoscere alcune regole che possono apparire come basilari – Dagospia pone l’accento anche sulle novità in campo sentimentale. La concorrente del Grande Fratello 2023 avrebbe infatti scritto una lettera per Mirko Brunetti: “Mi manchi e vedrai che ogni cosa andrà al posto giusto. Insieme è più facile”. E’ chiaro dunque che la giovane provi ancora qualcosa di forte nei confronti del suo ex fidanzato. Dal canto suo, Greta Rossetti si è invece defilata affermando nelle ultime ore di voler ripartire da sola e senza un uomo al suo fianco.

