Perla Vatiero critica Beatrice Luzzi e tira in ballo il lutto vissuto/ “C’è una differenza tra…”, furia web!

Grande Fratello 2023, Perla Vatiero e il lutto di Beatrice Luzzi: “C’è una differenza…“

La puntata del Grande Fratello 2023 di questa sera si preannuncia ricca di tensione e, come da anticipazioni, prevede un confronto tutto al femminile tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero. Le due, dopo il litigio dell’ultima puntata e i dissapori di questi giorni, si troveranno nuovamente faccia a faccia e questa volta Perla avrà un’alleata in più: Greta Rossetti. Infatti, le due ex protagoniste di Temptation Island nutrono entrambe una profonda antipatia nei confronti dell’attrice.

Alfonso Signorini "incastra" Mirko Brunetti con un video/ Perla crolla, lui sbotta: "L'avete fatta piangere!"

Come mostra un video diventato virale su X, e che ha suscitato l’indignazione del web, si sente la Vatiero parlare del lutto che ha colpito Beatrice, legato alla morte del padre, e paragonarlo a un lutto simile che avrebbe potuto vivere una ragazza molto più giovane di lei: “Il padre che è morto… Scusami se lo dico, ma c’è anche una bella differenza tra una ragazza di 20 anni che perde il padre e chi ne ha 49/50. È comunque sempre un padre, ma un padre che ti sei vissuto e che magari avrà 85 anni. A me, per esempio, viene proprio il freddo addosso se dovessi perdere mio padre domattina“.

Grande Fratello 2023, 33a puntata/ Diretta e eliminato: Fiordaliso "Perla va eliminata"

Perla Vatiero contro Beatrice Luzzi, l’indignazione del popolo web

A farle eco è Greta Rossetti, che sostiene come Beatrice Luzzi abbia più volte parlato della morte di suo papà nelle dinamiche del Grande Fratello 2023 nell’ultimo periodo. Un argomento delicato come un lutto, a suo dire, non andrebbe nemmeno accennato e così si sfoga chiacchierando con Perla Vatiero: “Sono argomenti che non si possono proprio toccare. Sai qual è il mio nervoso? Il fatto che deve uscire la verità. Basta, non si può dare potere a queste persone che feriscono, perché lo fanno anche nella vita reale“.

Beatrice Luzzi: "A Massimiliano Varrese ho perdonato cose profondissime"/ Signorini la incastra: la frecciata

Il dialogo tra le due coinquiline, tuttavia, ha suscitato critiche e indignazione sul web per la mancanza di sensibilità nei confronti del lutto di Beatrice Luzzi. Tra i commenti su X si legge: “Menomale che Perla critica Beatrice perché “tocca i punti deboli delle persone”, la morte di un padre avvenuta meno di un mese fa non è un punto debole?“. Questa sera, in puntata, l’attrice potrebbe avere un confronto proprio con le due giovani concorrenti che, in questi ultimi giorni, non le hanno risparmiato critiche.

No, non ve lo permetto! Che questa cafona ignorante si metta pure a giudicare il lutto di Beatrice lo trovo insopportabile. Che ne sa lei di cosa voglia dire perdere un genitore? Io lo so, e non giudico perché conosco la sofferenza.#GrandeFratellopic.twitter.com/ru1IrzhRHt — Francesco ⚪️⚫️ (@fraone937) January 29, 2024

menomale che Perla critica Beatrice perché “tocca i punti deboli delle persone”, la morte di un padre avvenuta meno di un mese fa non è un punto debole? #GrandeFratello pic.twitter.com/rnxN9APLhO — spillthetea (@rosmery186822) January 29, 2024













© RIPRODUZIONE RISERVATA