Perla Vatiero e Alessio Falsone, lite choc al Grande Fratello 2024/ Simona Tagli «Non alzare la voce con lei»

Perla Vatiero e Alessio Falsone: lite al Grande Fratello 2024

Dura lite tra Perla Vatiero e Alessio Falsone dopo il chiarimento avuto in diretta durante l’ultima puntata del Grande Fratello 2024. Tra i due gieffini ci sono stati diversi scontri e Alfonso Signorini, durante il loro confronto, ha mostrato un’intervista rilasciata dalla sorella di Perla in cui definisce Alessio “un pagliaccio”. Falsone ha spiegato di non voler rispondere esprimendo la volontà di chiarirsi al termine del reality. Tuttavia, si sarebbe aspettato una difesa più esplicita da parte di Perla che, tuttavia, ha ribadito di sentire il bene sincero di Alessio.

Tutto sembrava essere tornato alla normalità, ma a quanto pare, nella notte, la situazione sarebbe precipitata. Secondo un’indiscrezione riportata da Deianira Marzano, infatti, pare che tra i due sia scoppiata una lite furiosa durante la notte.

Cos’è successo tra Perla Vatiero e Alessio Falsone

Sono volate parole dure tra Perla Vatiero e Alessio Falsone come mostra anche un video pubblicato dal Grande Fratello. “Ale, tu capisci che sei sempre al Grande Fratello, e se una cosa è così, è così? Capisci anche le mie reazioni, il mio stress da cosa dipende, a me secondo te fa piacere?“, le parole di Perla che ha provato a fargli capire il motivo per il quale non l’ha difeso in modo più esplicito.

“Ma se una dice quelle robe lì, secondo me una deve essere netta, deve dire guarda Loana, non c’è motivo, mi ha detto pagliaccio. Ci rimango male che non prendi una posizione. Se mia sorella diceva che eri una pagliaccia, io dicevo che a mia sorella ci pensavo io”, la replica di Alessio. Tra i due, poi, i toni si sarebbero alzati al punto tale da far intervenire Simona Tagli: “Intanto non alzi la voce e non dici parolacce con Perla perché è una donna”, ha detto la Tagli.











