Alessio Falsone e Perla Vatiero, è pace al Grande Fratello 2024?/ Chiarimento e abbraccio post-puntata

Grande Fratello 2024, Perla Vatiero e Alessio Falsone chiariscono dopo la puntata

Ieri sera, nel corso del Grande Fratello 2024, è stata fatta luce sul rapporto tra Alessio Falsone e Perla Vatiero. Durante la puntata la concorrente ha mostrato le sue fragilità, legate soprattutto ai giudizi che la gente intorno a lei ha avuto nei riguardi del suo amico. Da un lato ha letto le dichiarazioni di sua sorella Loana, che ha definito il concorrente un “pagliaccio”, dall’altro ha ascoltato l’intervento di Mirko Brunetti, che l’ha definita ingenua e l’ha invitata a non fidarsi troppo del coinquilino.

Perla però crede nell’amicizia con Alessio e non vuole che vada in frantumi. Così, come mostra una clip pubblicata sul sito del reality, i due gieffini si sono ritrovati a confrontarsi in giardino dopo la puntata. “Io non alludo al fatto che il tuo bene sia finto. Io ho avuto dei dubbi perché, tra i vari ragionamenti, è normale che qua dentro si creano dei piccoli dubbi che io ho eliminato subito“, ha dichiarato Perla in riferimento al recenti comportamenti di Falsone, a cominciare dai piccoli segnali in codice fatti con il piede che hanno fatto pensare ad una presa in giro nei confronti della ragazza, e che hanno fatto infuriare e non poco Mirko.

Alessio Falsone a Perla Vatiero: “Non metto in discussione il nostro rapporto“

Alessio Falsone ammette di essere rimasto parecchio deluso dall’attacco ricevuto in diretta da Mirko Brunetti al Grande Fratello 2024. Confidandosi con Perla Vatiero, svela: “Io voglio andare d’accordo con il tuo fidanzato, mi sono comportato come un signore. Mi auguro sarà così, ma non mi sembra ben predisposto. Due settimane fa non aveva nulla con me, in queste due settimane non è più successo nulla perché io mi sono avvicinato ad Anita, e tu devi ragionare con la tua testa?“.

Perla però sottolinea come il fidanzato la inviti sempre a ragionare con la sua testa e a non farsi influenzare dagli altri: “Ma quello me lo dice in generale“. Alessio però ritiene che, dalle parole di Mirko, sembra che l’abbia voluta prendere in giro in questi giorni in Casa: “Eh però sembra che io ti prenda in giro, questa cosa mi dispiace“. Perla torna poi sul loro rapporto e sul recente distacco, ancor più dopo che Alessio si è messo insieme ad Anita, e gli ha spiegato le sue paranoie. Il ragazzo ammette: “Anche io le ho avute, ma non metto in discussione il nostro rapporto“. Inoltre, sottolinea come ogni giorni lui abbracci Perla, a dimostrazione dell’affetto e dell’amicizia per lei. E, a fine confronto, arriva un altro abbraccio in giardino che sembra sancire la pace definitiva.











