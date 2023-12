Perla Vatiero e Greta Rossetti, Natale senza Mirko Brunetti/ “Fuori dal Grande Fratello festeggeremmo…”

Perla Vatiero e Greta Rossetti: Natale al Grande Fratello 2023

Dopo aver condiviso la casa del Grande Fratello 2023 con Mirko Brunetti provando ad avere una convivenza pacifica, Perla Vatiero e Greta Rossetti, dopo l’eliminazione di Mirko Brunetti, trascorreranno tra loro il Natale in compagnia degli altri inquilini della casa di Cinecittà. Dopo essere state rivali fuori dalla casa del Grande Fratello, Perla e Greta sono riuscite a trovare un equilibrio convivendo in modo pacifico all’interno della casa.

Entrambe sembrano decise a godersi l’esperienza nella casa mettendo da parte, per il momento, il loro rapporto con Mirko Brunetti che, dopo l’eliminazione, ha spiegato di voler pensare a se stesso chiudendo un eventuale ritorno di fiamma con entrambe. Come sarà, dunque, il Natale di Perla e Greta nella casa del Grande Fratello 2023? A svelarlo sono state proprio loro sulle pagine del settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 20 dicembre.

Perla Vatiero e Greta Rossetti senza Mirko Brunetti

Perla Vatiero e Greta Rossetti sono pronte a festeggiare il Natale nella casa del Grande Fratello 2023 e, seppur lontane dai rispettivi affetti, vogliono godersi l’esperienza insieme agli altri concorrenti. Potendo scegliere, tuttavia, con chi trascorrerebbero il Natale tra i vari coinquilini? “Il Natale fuori lo passerei con Rosy perché ci assomigliamo, abbiamo avuto sofferenze simili. Ha un lato di mia mamma che mi manca, mi vuole bene”, ha spiegato Greta.

“Qui sto scoprendo e definendo la nuova Perla. Mi sento cambiata, migliorata e maturata, cosa che fino a un mese fa mettevo in dubbio. Fuori dalla casa festeggerai con Letizia”, le parole di Perla.

