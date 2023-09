Perla Vatiero e Greta Rossetti: scontro su Tik Tok dopo Temptation Island/ Scambio di frecciatine e…

Scontro tra Perla Vatiero e Greta Rossetti su Tik Tok

Scontro social senza esclusioni di colpi tra Perla Vatiero e Greta Rossetti su Tik Tok. Le due sono state protagoniste indiscusse di Temptation Island 2023 insieme a Mirko Brunetti. Perla e Mirko, fidanzati da cinque anni, sono arrivati a Temptation Island per risolvere alcuni problemi di coppia nati con la convivenza. Nel corso della permanenza nel villaggio, Mirk si è avvicinato alla single Greta Rossetti con cui ha iniziato ufficialmente una relazione dopo la scelta di mettere un punto alla relazione con Perla durante il falò di confronto. Perla e Mirko non si sono più visti e la storia di Brunetti con Greta continua.

Quest’ultima, su Tik Tok, sta pubblicando una serie di contenuti a cui, a sua volta, sta anche rispondendo Perla Variero. Ma cos’è successo esattamente tra le due?

Ecco cos’è successo tra Perla Vatiero e Greta Rossetti

Lo scontro social sarebbe cominciato con un audio in cui Perla Vatiero ribadivo la volontà di non parlare più dell’ex fidanzato Mirko e della sua attuale fidanzata Greta che ha contraccambiato così: «Quando non ha altri contenuti da portare se non quelli in cui parla di te», utilizzando lo stesso audio di Perla.

La Vatiero, a sua volta, ha replicato nuovamente: «Sore ma chi ti ha mai ca*ato?», alla quale Greta risponde con: «Quando vogliono far finta di essere superiori ma non fanno altro che parlare di te». Lo scontro tra le due sarà finito?

