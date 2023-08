Temptation Island 2023, Perla Vatiero: “Mirko è cambiato…”/ “Sta facendo cose mai fatte prima”

Perla Vatiero e Mirko Brunetti, “sliding doors” a Temptation Island 2023

Temptation Island 2023 ha segnato l’estate televisiva; un fenomeno indubbio dal punto di vista del seguito e in termini di share. Le dinamiche vissute dai protagonisti hanno incollato allo schermo milioni di appassionati e, come prevedibile, il baricentro delle vicissitudini amorose si è ora spostato sui social dove spesso e volentieri sono i diretti interessati ad offrire nuovi spunti ai curiosi. Al centro dell’attenzione, su due binari distinti ma paralleli, risultano Perla Vatiero e Mirko Brunetti; entrati insieme nel programma ma usciti con i rispettivi “tentatori”.

Perla Vatiero e Mirko Brunetti non sono riusciti a risolvere nel migliore dei modi le loro difficoltà dal punto di vista sentimentale. A Temptation Island 2023 il fuoco del loro amore, dalla fiamma già labile, si è spento in maniera definitiva. Di contro, entrambi hanno avuto modo di relazionarsi con tentatori e tentatrici che hanno presto fatto breccia. Mirko Brunetti è infatti legato ormai da diverse settimane a Greta Rossetti; Perla Vatiero avanza invece con cautela nella liaison con Igor Zeetti.

Nelle ultime ore ha però fatto discutere la scelta di Greta Rossetti, a quanto pare avallata anche da Mirko Brunetti, di rivedere il suo ex: Eugenio. L’ex volto di Temptation Island ha rassicurato i fan sui social spiegando di essere stato messo al corrente dall’attuale fidanzata e che quindi nulla si è concretizzato a sua insaputa. Sulla questione, come riporta Coming Soon, si è però espressa anche la sua ex, Perla Vatiero. “Io penso che nella vita una persona non smetti mai di conoscerla; nella vita tutto può cambiare ed evidentemente Mirko ha cambiato lati del suo carattere perchè sta facendo cose che prima non aveva mai fatto. Ognuno è libero di vivere i rapporti come meglio crede; se a lui ora sta bene questa cosa, non vedo perché dovrebbe essere un problema per gli altri”.

Le parole di Perla Vatiero sul recente incontro tra Greta Rossetti e il suo ex fidanzato – con il benestare di Mirko Brunetti – dimostrano dunque come la giovane non sia rimasta particolarmente stupita. La sua tesi è quella del cambiamento, spesso repentino ma comunque da mettere in conto. In riferimento alle proprie dinamiche sentimentali con il tentatore Igor Zeetti, le stessa aveva raccontato nei giorni scorsi di non averlo ancora presentato ai suoi genitori, e viceversa. “Ogni cosa ha il suo tempo, tengo a precisare che è una decisione presa da entrambi… Igor è una persona speciale, mi ha saputa ascoltare, aspettare. E’ entrato nella mia vita in punta di piedi in un momento difficile”. Perla Vatiero – come riporta Coming Soon – ha poi concluso: “Ci stiamo conoscendo ogni giorno sempre di più, siamo molto complici“.











