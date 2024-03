Perla Vatiero e Mirko Brunetti: cos’è successo al Grande Fratello sotto le coperte di notte/ Lei svela tutto

Perla Vatiero e la confessione su Mirko Brunetti

Mirko Brunetti e Perla Vatiero continuano ad essere dei protagonisti indiscussi del Grande Fratello 2024. Se Perla continua la propria avventura nella casa, Mirko sta portando avanti la storia fuori. Il mese scorso, tuttavia, i due hanno avuto nuovamente la possibilità di trascorrere del tempo insieme nella casa del Grande Fratello e di fronte alle insinuazioni sul loro rapporto e sulla presunta freddezza che c’era quando si sono baciati in seguito alla dichiarazione d’amore, Mirko ha perso la pazienza sbottando.

Stefania Orlando e Matilde Brandi difendono Beatrice Luzzi/ La reazione al gesto di Anita Olivieri

“Non è che devo rendere conto a nessuno per come ci comportiamo. Certe cose le faremo fuori da qui. Nel momento che ci siamo incontrati contava l’emozione. I quelle situazioni l’importante è quante farfalle hai nello stomaco e non quanta lingua metti. Poi noi il limone ce lo siamo già dati di notte sotto le coperte“, le parole di Mirko a cui nelle scorse ore Perla ha aggiunto dei particolari.

Anita Olivieri, cresce l'affinità con Alessio Falsone?/ "Mi hai fatto venire di nuovo voglia di stare qui"

Perla Vatiero e Mirko Brunetti: cos’è successo sotto le coperte

Dopo l’uscita dalla casa di Mirko Brunetti, Perla Vatiero si è avvicinata ad Alessio Falsone. Il rapporto con quest’ultimo ha dato il via a diverse interpretazioni e lo stesso Mirko, in un confronto, ha spiegato di non aver gradito alcuni atteggiamenti della Vatiero. Tuttavia, come si legge su Biccy, Perla, nelle scorse ore, parlando con Anita Olivieri, a sua volta molto vicina ad Alessio, ha spiegato di non essere assolutamente interessata a lui svelando anche cos’è successo di notte con Mirko sotto le coperte.

Beatrice Luzzi scettica su Anita Olivieri e Alessio Falsone/ "C'è sicuramente feeling, ma..."

“Io non è che mi devo giustificare se me lo sono limonato sotto le coperte. Che non è che me lo sono limonato solo una sera, cioè, ci sono stata…”, le parole della Vatiero.











© RIPRODUZIONE RISERVATA