Perla è stata costretta a lasciare Mirko? Spunta la nuova segnalazione sulla coppia

La rottura di Perla Vatiero e Mirko Brunetti ha scatenato il panico tra i fan. Un fiume di commenti allarmati e di critiche ha inondato l’ormai ex coppie e Perla in particolare, dalla quale è arrivato il triste annuncio. Molti infatti ritengono che la scelta sia stata dettata da persone esterne alla coppia, cosa che Perla ha smentito, annunciando poi il suo ritiro dai social per riprendersi. Ma se lei smentisce, delle segnalazioni dicono il contrario e non fanno che alimentare il malcontento dei Perletti (i fan della coppia).

Nelle ultime ore Alessandro Rosica ha condiviso sul suo profilo Instagram la segnalazione di una utente, secondo la quale Perla Vatiero sarebbe stata alla fine costretta a prendere la decisione di chiudere con Mirko. Ecco quanto si legge: “(Perla, ndr) voleva cambiare agenzia fino ad un paio di settimane fa (si era pure informata). So per certo che è stata obbligata a prendere questa decisione, dopo una lite con Loana (la sorella di Perla, ndr). L’hanno messa davanti ad una scelta.”

Cosa ha causato la rottura tra Perla e Mirko?

La segnalazione dell’utente continua con ulteriori dettagli: “Perla non ha voluto vedere Mirko, non lo vede da giovedì in albergo a Napoli (dove avevano risolto le questioni precedenti e sembrava andasse tutto bene) […] Il comunicato non è stato scritto da lei… come il secondo… era già scritto che Loana l’avrebbe portata mia e così è stato, nel giro di pochi giorni…” E ancora: “Da quello che so anche i genitori di Perla non sono d’accordo con la sorella… e dai like abbiamo le conferme.”

Si tratta di rivelazioni scottanti che, tuttavia, vanno presi con le pinze, perché si tratta di una segnalazione che non trova conferma da foto, fatti o diretti interessati. Non resta, dunque, che attendere i prossimi aggiornamenti sulla (ex) coppia.

