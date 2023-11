Perla Vatiero e Mirko Brunetti, primo aereo insieme al Grande Fratello 2023/ Ecco il messaggio dei fan

Procede tutto a gonfie vele tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti al Grande Fratello 2023: per loro primo aereo insieme

Malgrado i problemi e le incomprensioni del passato, Mirko Brunetti e Perla Vatiero sembrano aver ritrovato la giusta armonia, il giusto equilibrio per riavvicinarsi come coppia. I due ex fidanzati, a quanto pare, si sono definitivamente avvicinati, anche la concorrente ha spiegato per il momento di non voler dormire nello stesso letto di Mirko. “Indifferente quanto vuoi tu, ma non è così. Ok, ma nemmeno sotto quel punto di vista lì. Che dici… Uno non è così indifferente perché… Non è che dici ‘Non mi piace proprio più, è un cesso”.

Nelle scorse ore, ad ogni modo, Perla Vatiero e Mirko hanno ricevuto il primo aereo da parte dei fan. Un messaggio molto chiaro, che recitava: “Mas Fuerte. Con voi Perletti”. Mirko Brunetti e Perla Vatiero sono sembrati molti felici del messaggio e infatti si sono regalati abbraccio guardando al cielo. “Quello che ci siamo dati è reale ed è arrivato”, il commento di lui. L’altra replica: “Grazie, vi amo”.

Perla Vatiero e Mirko Brunetti parlano del loro amore al Grande Fratello 2023, l’ingresso nella casa di Greta sconvolgerà l’armoni della coppia?

Dopo tutte queste emozioni intense, Mirko Brunetti e Perla Vatiero sono tornati a parlare del loro amore e della loro storia. “Quando ho detto che scalerei una montagna per te è perché lo sentivo e lo sento veramente“, ha detto Mirko Brunetti. Perla si avvicina e si confida con Mirko, affermando di essere stata molto male, anche se oggi i sentimenti negativi sono alle spalle.

Mirko Brunetti e Perla Vatiero hanno davvero trovato un equilibrio? Secondo molti utenti, la loro armonia verrà stravolta con l’ingresso di Greta al Grande Fratello 2023. Non resta dunque attendere, per capire quali evoluzioni attendono Mirko e Perla…

