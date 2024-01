Perla Vatiero messa in crisi da Mirko / “Senza Giuseppe avrei meno motivi per restare al Grande Fratello 2024

Perla Vatiero in crisi per le parole di Mirko Brunetti su Giuseppe Garibaldi: “Che ha visto da fuori?”

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello 2024 andata in onda ieri sera, Mirko Brunetti è intervenuto per mettere nuovamente in guardia Perla Vatiero da Giuseppe Garibaldi. Per l’ex volto di Temptation Island il giovane calabrese è un furbo calcolatore che si è avvicinato alla sua ex fidanzata solo per strategia, ha capito che lei è forte e molto apprezzata dal pubblico e per questo finge di esserle amico.

Il pensiero di Mirko Brunetti, però, ha messo in crisi Perla Vatiero che su Giuseppe Garibaldi ha tutt’altro pensiero. Dopo la puntata del Grande Fratello 2024 Perla si è confidata con Letizia Petris parlando apertamente di cosa pensa lei di questa situazione. “Mi faccio tante domande” ha premesso la giovane partenopea, per poi aggiungere: “Non penso ci sia gelosia da parte di Mirko nei confronti miei. Cosa ne posso sapere io? Sono qui, lui è fuori”

Perla Vatiero al Grande Fratello 2024 non ha dubbi: “Senza Giuseppe avrei meno motivi per rimanere”

Perla Vatiero a Letizia Petris confida che lei non capisce a che cosa si riferisce Mirko Brunetti, perché lancia avvertimenti su Giuseppe Garibaldi e insinua che lei non si accorga di quello le accade intorno. In particolare, Perla e Letizia ritornano con la mente a quando Mirko sottolineava che Giuseppe non vorrebbe mai essere contro la ragazza. Una risposta ha provato a dargliela Letizia: “Secondo te non si metterebbe contro te perché sei forte?”

Su una cosa però Perla Vatiero non sembra avere dubbi, Giuseppe Garibaldi per lei è stato ed è molto importante nella Casa del Grande Fratello 2024: “Giuseppe lo vedo vero e sincero nei miei confronti. Dico che senza Giuseppe, io avrei molti meno motivi per restare qui dentro, lui mi dà leggerezza” E successivamente ha ribadito per l’ennesima volta che tra di loro c’è una bellissima amicizia non c’è nessuna malizia nel giovane ed è convinta che anche Mirko sappia bene che non è il suo tipo, quindi non comprende quali sono le preoccupazioni di Brunetti.

