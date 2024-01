Garibaldi: “Con Perla Vatiero nessuna malizia”/ Lei conferma, Mirko attacca Giuseppe: “Sta giocando!”

Grande Fratello 2023, Giuseppe Garibaldi su Perla Vatiero: “Nessuna malizia“

Nella Casa del Grande Fratello 2023 l’intesa tra Giuseppe Garibaldi e Perla Vatiero è ormai sotto gli occhi di tutti. I due concorrenti hanno stretto una grande amicizia, come da entrambi più volte ribadito, tuttavia secondo Mirko Brunetti nell’avvicinamento di Giuseppe alla sua ex fidanzata ci sarebbe della malizia. Questo ha portato a numerosi scontri a distanza tra i due, mentre Perla ribadisce l’assoluta innocenza e spontaneità nell’amicizia venutasi a creare con Giuseppe.

“Con Perla abbiamo stretto un’amicizia, non c’è nessuna malizia, non fa parte della mia personalità. Ci stiamo divertendo, senza pensare a dinamiche“, confessa Garibaldi. Dello stesso avviso la Vatiero, che intende continuare a vivere questo stretto rapporto instaurato con lui: “Nel momento in cui ci ho stretto una bella amicizia, e sento che magari è un’amicizia vera in cui mi sento a mio agio, non mi sento a disagio perché non sento una malizia da parte sua“.

Tuttavia Mirko Brunetti ritiene che nell’amicizia in corso tra i due ci sia qualcosa che stoni. A suo dire, infatti, non è tanto la gelosia che potrebbe o meno nutrire per questo loro rapporto, quanto piuttosto le intenzioni di Giuseppe Garibaldi verso Perla Vatiero: a suo dire, infatti, il ragazzo starebbe giocando con la coinquilina. “Il focus è sbagliato. Non c’entra Perla in questo momento. Io ho parlato di Giuseppe come concorrente giocatore, ma non c’entra Perla come gelosia. Io penso realmente che Giuseppe gioca e mi spiace che Perla non se ne accorge“, ammette in studio al Grande Fratello 2023.

L’ex Temptation Island ritiene, dunque, che i comportamenti di Giuseppe siano frutto di una strategia: “Perla è una pedina“. Garibaldi però nega, difendendo le sue buone intenzioni e il bel legame instaurato con lei. E, con una battuta ironica, svela perché non potrebbe mai e poi mai mettersi contro Perla: “Ma perché ho paura: appena alza la voce lei, noi stiamo in silenzio tutti ad ascoltarla“.











