Perla Vatiero: “Non ho paura…”/ Che succede con Mirko Brunetti dopo il Grande fratello?

Perla Vatiero e Mirko Brunetti tornano al centro del gossip, dopo aver intrattenuto il pubblico TV nella Casa del Grande fratello, anche a fronte della loro rottura in amore. Tra alti e bassi gli ormai ex protagonisti di Temptation Island continuano a fare parlare di sé e della loro storia d’amore, complice un nuova intervista rilasciata da Perla.

L’intervista post Grande fratello di Perla Vatiero é ricca di rivelazioni

Perla Vatiero si racconta parlando anche della storia con Mirko Brunetti in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv e confessa di essere “ancora un po’ confusa” perché dalla vittoria al GF sono appena passati solo due mesi ma di voler tornare a dare il massimo nella sua attività di influencer social anche per la promozione del suo brand di abbigliamento. Perla Vatiero non esclude la possibilità aprirsi a nuovi impegni in TV o nel mondo del Cinema infatti si sta impegnando anche alle prese con gli studi per la conduzione e recitazione.

La lovestory di Mirko e Perla continua…

Ma come procede tra Perla e Mirko Brunetti? A fare chiarezza ci pensa lei rivelando che: “Io e Mirko siamo una coppia abbastanza solida, non ho paura” e non temere una battuta d’arresto della lovestory con Mirko, anche perché i due stanno ricostruendo il loro rapporto benché “non pensiamo alla convivenza”.

Ma quali sfide televisive Perla Vatiero accetterebbe dopo il successo raggiunto al Grande Fratello? La giovane influencer vorrebbe poter prendere parte ad un “Programma che unisce” come ad esempio Pechino Express dove potrebbe partecipare in coppia con Mirko Brunetti e affrontare così insieme il viaggio del reality.

