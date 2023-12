Perla Vatiero si confida con Greta al Grande Fratello 2023/ “Avevo 18 anni, Mirko voleva stare con me ma…”

Grande Fratello 2023, confidenze notturne tra Perla Vatiero e Greta Rossetti

Da “rivali” in amore ad una possibile quanto inattesa amicizia: nella Casa del Grande Fratello 2023 il rapporto tra Perla Vatiero e Greta Rossetti si fa sempre più stretto. Nel cuore della notte, come mostra un video condiviso sulla pagina Instagram del reality, le due coinquiline si sono ritrovate in camera da letto a parlare di alcuni momenti del loro passato. Greta, in particolare, ricorda: “A casa mia non stavo bene perché la situazione a casa non era bella, quindi volevo tornare a Torino per stare da sola“.

L’ex tentatrice ricorda anche quanto fosse complicato farsi degli amici, essendo sempre in giro: “Sì poi le amicizie, devi sempre ricreare tutte le amicizie“. Proprio Perla si riallaccia a questo discorso legato alle amicizie per ricordare la propria esperienza personale quando, a Rieti dall’ex fidanzato Mirko Brunetti, fece una sola amicizia: “Vabbè non lo dire a me, io a Rieti penso mi sono fatta un’amicizia vera. Ora devo fare qualcosa, mi devo buttare in mezzo, perché Mirko a Rieti, a livello di amicizie, zero“.

Perla Vatiero: “Avevo 18 anni e Mirko era sempre fidanzato, ma…“

Perla Vatiero, a seguire, prosegue la sua scia di intime confessioni alla compagna di viaggio ricordando la prima conoscenza con Mirko Brunetti: “18 anni avevo, forse, ma lui era sempre fidanzato. Però, fondamentalmente, lui voleva stare con me, ma era impossibile“. Greta Rossetti comprende dunque le parole della coinquilina del Grande Fratello 2023, sempre in riferimento a Mirko: “Praticamente stava con lei ma la sua testa ce l’aveva da te“.

La Vatiero, a seguire, ricorda quando l’ex fidanzato le mandò il primo messaggio, e da quel momento si incontrarono e successivamente si fidanzarono: “A 21 mi mandò un messaggio dopo un anno e mezzo, da lì poi io lo raggiunsi a casa al mare“.

