Perla Vatiero: “Voleva lo scontro e ha perso…”/ É guerra aperta a Beatrice Luzzi, dopo il Grande fratello

Grande fratello 2024, Perla Vatiero e Beatrice Luzzi si sfidano a distanza: é ancora guerra tra le rivali!

Non accenna ad arrestarsi la guerra a distanza esplosa al Grande Fratello 2024, tra le primedonne concorrenti nel gioco della Casa, Perla Vatiero e Beatrice Luzzi. Se quest’ultima é tornata a parlare della vincitrice nelle reality dubitando fortemente del trionfo effettivo al Grande Fratello, intanto, Perla Vatiero replica indirettamente alla rossa competitor.

L’occasione é un’intervista al veleno concessa a Superguida TV, dove tra una dichiarazione e l’altra la vincitrice del reality sembra destinare un attacco mediatico alla rivale di sempre. Questo peraltro al grido di una clamorosa frecciatina che rimanda ad un retroscena particolare. “Una volta uscita dalla Casa del Grande Fratello […] mi ha infastidito un video molto pesante -ammette Perla parlando di Beatrice Luzzi e il loro rapporto andato compromesso anche per un video circolato nel post-reality online-, che non avevo mai visto prima in cui Beatrice diceva che non vedeva l’ora di arrivare allo scontro con la regina del trash, con la bulletta”.

Spunta un clamoroso retroscena, dopo il Grande fratello

Perla Vatiero é sicura che nel video incriminato Beatrice Luzzi parli proprio di lei. Secondo la fidanzata storica di Mirko Brunetti Beatrice Luzzi avrebbe temuto la prima, per la determinazione palesata alla giovane età di 26 anni. Insomma, quello della finale di Grande fratello 2024 sarebbe stato un duello generazionale voluto da Beatrice.

O almeno questo é stando alle dichiarazioni di Perla, che tra l’altro ammette che non avrebbe cercato la sfida con Beatrice, a differenza dell’attrice Luzzi. “Alla fine Beatrice questo duello l’ha avuto- fa infatti sapere in aggiunta Perla della competizione che la vincola a Beatrice Luzzi-, l’ha preteso ma poi alla fine lo ha perso”.

Ma come potrebbe reagire Beatrice Luzzi alle dichiarazioni di Perla Vatiero? Staremo a vedere cosa accadrà!











