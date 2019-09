PES 2020 esce oggi con la Juventus in esclusiva/ Parte la sfida a Fifa 20: le novità

Esce finalmente oggi eFootball PES 2020, nuovo attesissimo capitolo della celebra saga videoludica calcistica firmata dai giapponesi della Konami. Lo storico rivale di Fifa per questa edizione si è assicurato un’esclusiva non da poco, leggasi la Juventus, che sarà presente in versione ufficiale solo sul Pes e non sul contender EA dove troveremo invece “Piemonte Calcio”. Numerose le novità di questo nuovo capitolo che la critica ha accolto fino ad ora in maniera positiva anche se non eccelsa. Il sito di Metacritic, che raccoglie tutte le recensioni worlwide di un determinato gioco, film e serie tv, ha assegnato per ora un 8.5 su 10 a Pes 2020, a conferma di quanto il videogame sia sicuramente acquistabile anche se ancora lontano dalla perfezione e dai fasti di una decina di anni fa. Come appena scritto, Pes resta comunque un gioco da comprare per tutti gli amanti delle simulazioni calcistiche e non mancano le novità, a cominciare da una nuova gestione dei dribbling progettata insieme al campionissimo Andres Iniesta.

PES 2020 ESCE OGGI CON L’ESCLUSIVA JUVENTUS

Nella Master League sono stati inseriti tecnici leggenda come Zico, Cruyff e Maradona, e prevederà un maggior grado di personalizzazione. Introdotta poi la modalità “Matchday”, assoluta novità che permette ad un gamer di selezione per quale squadra schierarsi, e partecipare ad eventi settimanali assieme ad altri giocatori, contribuendo alla vittoria del propri team. I migliori giocatori verranno poi scelti al termine di ogni settimana, per poi rappresentare la squadra del cuore in una sfida trasmessa in diretta. Oltre alla Juventus, PES 2020 avrà licenze importanti come il Bayern Monaco e il Manchester United, per 10mila calciatori e oltre 400 squadre ufficiali. Nel secondo trimestre il gioco si espanderà grazie al DLC EURO 2020, che permetterà appunto di giocare ai campionati europei di calcio. Ricordiamo che il gioco sarà disponibile per PS4, Xbox One e PC, anche nella versione Legend Edition in formato digitale con la possibilità di utilizzare la leggenda Ronaldinho.

© RIPRODUZIONE RISERVATA