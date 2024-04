Pestarino con Annalisa, La Pupa e il Secchione 2024/ Dopo una cena esplosiva lei piange: “E’ un muro”

I primi scontri tra Annalisa e Pestarino a La Pupa e il Secchione: la pupa cade nello sconforto

Come procede l’avventura di Pestarino e Annalisa a La Pupa e il Secchione? Come per le altre coppie dello show, non mancano gli alti e basi tra il simpatico secchione e l’esuberante pupa. Li abbiamo visti in grande sintonia, a tratti, ma anche molto distanti in determinati contesti. Le dinamiche dello show le conosciamo bene, d’altra parte, i concorrenti sono chiamati ad affrontare le proprie carenze e ad abbracciare la diversità altrui. E tra Annalisa e Pestarino, i punti di divisione sembrano soppiantare quelli che potrebbero unirli.

Alessio Pino con Virginia, La Pupa e il Secchione 2024/ Dopo il 'colpo di fulmine' la crisi: ecco i motivi

Pestarino cerca di coinvolgere Annalisa ma i suoi modi non sembrano entusiasmare più di tanto la ragazza, che spesso finisce per non comprenderlo per poi sprofondare nello sconforto. “Non ci capiamo, non sei ironico”, ha tuonato Annalisa. Eppure qualcosa di positivo lo abbiamo visto, quando i due si sono goduti una cena in compagnia reciproca, snocciolando le migliori intenzioni per questa avventura a La Pupa e il Secchione.

Federico con Aurora, La Pupa e il Secchione/ Coppia che piace e che diverte: il "segreto" del secchione...

La pupa e il secchione, cosa divide Annalisa e Pestarino?

“Lei ci mette tanto entusiasmo e passione, ma a volte non so se basta la passione” ha confidato lui alle telecamere de La pupa e il secchione, dopo uno dei tanti momenti no. Anche Annalisa, come dicevamo, non è entusiasta di come stia evolvendo il rapporto con il suo secchione e nella puntata di questa sera, mercoledì 24 marzo, potrebbe spiegare meglio le sue motivazioni. Nel frattempo ha già detto che il suo secchione Pistarino “è un muro, completamente un muro”.

“Lui pensa di essere superiore solo perché ha il vocabolario aperto”, ha concluso sconsolata la ragazza. Ci saranno i margini per ricucire lo strappo? E’ una coppia che può riprendersi, sempre Pestarino e Annalisa decidano di lasciare da parte i pregiudizi e le proprie convinzioni limitanti.

La pupa e il secchione 2024, 3a puntata/ Diretta ed eliminati: un concorrente si ritira

© RIPRODUZIONE RISERVATA