Peter Fonda è morto/ Addio al mitico Captain America di Easy Rider: aveva 79 anni

Lutto nel mondo del cinema: è morto Peter Fonda. L’attore, famoso in particolare per la sua interpretazione nella pellicola cult “Easy Rider”, aveva 79 anni, ed è spirato nella sua casa a Los Angeles, in California. Aveva scoperto recentemente di avere il cancro, e stando a quanto sottolineato dai colleghi di Repubblica, Fonda è deceduto a seguito di alcune complicazioni respiratorie susseguenti al tumore ai polmoni che nelle ultime settimane lo aveva costretto ad entrare e uscire dagli ospedali. La famiglia di Peter Fonda ha diramato una breve nota: “E’ uno dei momenti più tristi delle nostra vita e non siamo in grado di trovare le parole adatte per descrivere il nostro dolore. Invitiamo i fan a celebrare il suo indomabile spirito – si conclude il comunicato – e il suo amore per la vita. In onore di Peter, per favore brindate alla libertà”. Peter Fonda, figlio di Henry e fratello di Jane, ha collaborato alla stesura della sceneggiatura di Easy Rider nonché alla sua produzione, e pochi giorni fa, il 14 luglio, era stata annunciata una grande festa per i 50 anni del road movie, proprio dallo stesso attore deceduto.

PETER FONDA È MORTO: AVEVA 79 ANNI

Nato a New York, aveva esordito nel mondo dello spettacolo nel 1961, nel prestigioso scenario di Broadway. La sua prima apparizione sul grande schermo arrivò invece nel ’63, grazie a “Tammy and the Doctor”, e in seguito alla saga sulla seconda guerra mondiale, “The Victors”. Nel corso della sua carriera ha ricevuto due Golden Globe nonché due nomination agli Oscar e una agli Emmy, grazie anche a interpretazioni come quella in “Ulee’s Gold”. Sposatosi per tre volte, Fonda è sempre stato un acceso contestatore di Donald Trump, e durante una delle sue ultime apparizioni pubbliche risalenti al 2018, celebrò il fatto che Paul Manafort, stretto collaboratore del presidente, stesse per finire in prigione. “Con Easy Rider – diceva l’attore scomparso in una recente intervista – travolgemmo ogni regola e scatenammo le ire degli studi, che odiavano me e Dennis Hopper. Solo Jack Nicholson se l’è cavata. A Hollywood pensavano che volessimo fare una rivoluzione: ci chiamavano giacobini. Il governo posso capirlo, ma perché Hollywood aveva tanta paura di noi? Certo, allora solo in certi film europei trovavo qualcosa di interessante. Ma per noi erano anni molto eccitanti”.

