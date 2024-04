Petit a rischio ad Amici 2024?/ Problemi al quarto serale e esibizione flop: la scelta di Rudy Zerbi

Amici 2024, Petit rischia grosso al quarto serale

Tra i protagonisti della quarta puntata del serale di Amici 2024 c’è sicuramente Petit. Le anticipazioni della puntata in onda il 13 aprile sulle reti TV e streaming Mediaset, svelano che il nipote d’arte di Nadia Rinaldi sarà protagonista di una performance non proprio brillante. O in altri termini, al di sotto delle aspettative che il pubblico nutre rispetto al giovane talento nel cantautorato, tra le voci che segnano il più alto numero di ascolti su Spotify Italia del circuito canto di Amici. E non mancano delle altre soddisfazioni per Petit, poi, in puntata.

La quarta puntata del serale di Amici 2024 ha il via con una prova alla prima manche tra le squadre Cuccalo vs Zerbi Cele, che vede Mida cantare Tití Me Preguntó di Bad Bunny contro Petit che canta Chicago e vince. La sfida prosegue alla seconda prova sull’improvvisazione, dove la ballerina Sofia sfida Marisol e vince. Si passa al guanto di sfida staging nel canto dove Mida sfida Holden e batte quest’ultimo con la cover sulle note di Mediterranea di Irama-, canzone originale oggetto per entrambi gli sfidanti della prova di canto.

Petit in difficoltà nel corso della quarta puntata del serale di Amici 23

Al termine della seconda manche di sfida, poi, finisce per essere la seconda eliminata provvisoria, Sarah Toscano, la quale é reduce da una dura crisi personale e artistica dovuta al peso della solitudine della cantautrice. A Lil Jolie, invece, spetta il titolo di eliminata provvisoria al termine della terza ed ultima manche di sfida che la vede costretta a sfidare Petit e Sarah Toscano al ballottaggio eliminatorio per l’eliminato definitivo.

Quindi tra Petit, Lil Jolie e Sarah su votazioni espresse dai giudici indetti al serale di Amici 2023 il cantante si salva per primo, cantando Mammamì. Il che gli consente di poter sperare in un prosieguo nella gara anche per la qualificazione come concorrente ammesso alla finale di Amici 2024. Mentre Sarah Toscano e Lil Jolie sono nominate e particolarmente a rischio, chiamate a sfidarsi per il titolo di nuova eliminata ad Amici 2024.

