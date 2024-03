Petit e Marisol Castellanos fidanzati: amore in crisi al serale di Amici 2024?/ La promessa di lui

Amici 23 di Maria De Filippi, Petit si lascia andare ad una previsione sulla lovestory con Marisol Castellanos

Petit e Marisol si sono avvicinati quasi subito e, complice la convivenza nella casetta di Amici 2024, si sono innamorati. La ballerina e il cantante sono ora pronti ad affrontare insieme il serale. L’amore di Petit e Marisol Castellanos non è affatto in discussione e la competizione che si respira durante il serale di Amici 2024 non rischia di mandare in crisi il dolcissimo rapporto trai due che ha conquistato i fan del talent show sin dalle prime settimane di scuola. Ad esserne sicuro è proprio Petit che si è lasciato andare ad una dichiarazione che ha tutte le sembianze di una promessa d’amore.

Alla formazione della prima squadra in corsa al serale di Amici 23 di Maria De Filippi, in partenza presumibilmente il 23 marzo 2024, Petit dichiara di essere al settimo cielo all”idea di far parte della stessa squadra di Marisol ovvero quella di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. “Dico che sono contento di lavorare con i tre, sono bellissime persone ancor prima che ballerini e cantanti” dichiara Petit facendo riferimento agli altri componenti della squadra.

Marisol Castellanos prende le distanze da Petit? Le parole sibilline

Petit non risparmia parole di stima neanche nei confronti della sua dolce metà: “Direi che stare con Marisol é un’emozione grande e non ci sfideremo per il punto al serale, ma tiferemo per noi, per la nostra squadra”. In sintesi, la competizione non comprometterebbe affatto il sentimento che vincola Petit a Marisol.

Dal suo canto, Marisol Castellanos appare molto concentrata sulla gara tra i talenti in corsa per il montepremi al serale di Amici 23. “Sono emozionata – dice la giovanissima ballerina – il serale é alle porte e sono grata di essere arrivata fin qui, ringrazio la maestra e i miei compagni, li stimo”. Nessuna parola, dunque, sul fidanzato Petit, soprattutto per timidezza. Il serale di Amici, tuttavia, potrebbe unire ancora di più i due giovani artisti.

