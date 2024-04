Petit e Marisol Castellanos si lasciano?/ Spunta la “terza incomoda” ad Amici 2024: le reazioni

Amici 2024 di Maria De Filippi, Petit e Marisol Castellanos finiscono in crisi?

S’infiamma la competizione tra i talenti in corsa al serale di Amici 2024, con uno scherzo che tra i protagonisti vede Petit e Marisol Castellanos. Così come emerge nel daytime di Amici 2024 in onda sulle reti TV e streaming il 18 aprile 2024, i ragazzi tra i concorrenti in corsa con lo zampino della produzione del talent show decidono di registrare una vendetta ai danni delle ragazze con uno scherzo, in risposta a quello subito in precedenza dal gruppo al femminile. Un momento che vede Marisol adirarsi con Petit, ma non solo.

Quindi, alle ragazze sono prontamente mostrate le immagini dei ragazzi di Amici 2024, in particolare i Holden , Mida, Petit, Dustin, che si lasciano immortalare alle prese di una lezione speciale. E una ballerina professionista palesa una spiccata vicinanza a Petit, scatenando un importante fastidio in Marisol Castellanos, che ha avviato una lovestory con il cantautore al talent show di Maria De Filippi.

Lo scherzo infiamma il serale di Amici 2024

“Sguardo fisso, intenso… dai in realtà avevo provato a fare casting anch’io” dichiara la “terza incomoda” nella lovestory parlando a Petit e i ragazzi infiammano la questione con un provocativo “potevi stare con noi in casa. E il giovane cantautore fidanzato aggiunge sibillino parlando alla bionda professionista: “se andava bene con tutte le ragazze tu saresti stata unica…”.

Marisol Castellanos non lesina la reaction a caldo del tutto contrariata rispetto alla presenza a distanza ravvicinata da Petit della bionda ballerina professionista. Un atteggiamento, quello che la bionda “terza incomoda” palesa con il cantautore allievo che si direbbe poco professionale per Marisol: “Mi viene l’ansia”, ammette infatti la giovane allieva, innamorata di Petit e quindi gelosa delle attenzioni del cantante verso la professionista. Nel complesso la lezione speciale vede i ragazzi assumere un ruolo centrale nel talent a discapito delle ragazze. Ma ecco che arriva il momento del confronto tra le parti ad Amici 2024.

Lil Jolie quindi chiosa: “secondo me é uno scherzo”. Mida proprio non ci sta a dover reggere il peso della finzione, ad Amici: “mandate il video …sto morendo e non ce la faccio più “. Ma è Dustin Taylor a fare chiarezza alle ragazze di Amici 2024: “It was a joker, era tutto uno scherzo”. Nel frattempo, intanto, l’ex Amici 22 Angelina Mango annuncia il rilascio del primo album di inediti…











