Petit innamorato di Marisol ad Amici 2024: “Come faccio a perdere interesse per te?”/ “Sei perfetta!”

Amici 2024 di Maria De Filippi, Petit e Marisol si confermano la coppia di piccioncini al talent show

Continua a crescere la passione tra Petit e Marisol Amici 2024. Se tra Gaia e Mida sembra essere storia finita, per loro due la situazione è molto differente. Petit e Marisol sono, anzi, sempre più vicini e complici, e di certo la convivenza nella casetta di Canale 5 favorisce a rafforzare questo rapporto che, a quanto pare, è diventato ormai un tenero amore. È d’altronde quanto lo stesso Petit ha ammesso nel corso di un momento intimo vissuto con la ballerina del team di Alessandra Celentano.

A luci soffuse, come emerge nel daytime di Amici trasmesso il 5 aprile 2024, Petit si è dichiarato a Marisol, rivelando in particolare di non essersi mai sentimentalmente legato ad una ragazza, prima di conoscere la ballerina tra i corridoi della celebre scuola dei talenti.

“Sei perfetta e io non ti trovo un difetto – ha detto Petit a Marisol, aggiungendo- non mi sono mai innamorato veramente, non ho mai avuto una storia seria”. L’aspettativa di Petit rispetto ad una possibile storia d’amore duratura con Marisol, quindi, si direbbe molto alta. Eppure per la ballerina é importante saper cogliere l’attimo, senza crearsi false speranze. “Non pensavi che sarebbe durata tanto, vero?”, incalza Marisol. Il cantautore rimarca allora di essere stregato ormai dal fascino dell’amata compagna di studio ad Amici 2024: “Come faccio a lasciarti? Come faccio a perdere l’interesse?“.

Le romantiche dichiarazioni d’amore di Petit per Marisol, e la reazione felice della ballerina, confermano che questa tenera storia d’amore procede a gonfie vele. Il cantante e la ballerina, che fanno parte dello stesso team, premettono di rimanere uniti anche alla fine del serale di Amici 2024.











