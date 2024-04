Petit vs Mida: chi ha la meglio per i giudici al serale di Amici 2024/ Ecco la verità

Amici 2024, Holden e Petit tornano a battersi al sesto serale

I nemici giurati, Mida e Petit, tornano a darsi battaglia ad Amici 2024, e l’occasione é un guanto di sfida previsto alla sesta puntata del serale.

Petit oltre a tacciare il rivale di essere il protagonista della falsa minaccia di una autoeliminazione – alla quale sarebbe ricorso qualora si fosse trovato in sfida contro l’ex Gaia De Martino, Petit si mette in gioco riscrivendo la musica di Salmo. È Mida ad avere la meglio, con il giudice Cristiano Malgioglio ritiene le barre di Petit di difficile lettura e interpretazione. Mida riceve solo grandi dichiarazioni di encomio. Eppure da tempo Petit riceveva solo consensi, da parte dell’occhio pubblico attivo sui social, così come i giudici del serale e le radio in occasione della rinnovata gara inediti.

Petit ha un momento di crisi ad Amici 2024: “Mi manca la famiglia”

Nelle scorse ore il giovane cantante Petit è stato pizzicato dalle telecamere di Canale Cinque in un momento di sconforto ad Amici 2024. L’artista, dato tra i favoriti per la vittoria finale del talent, ha ammesso di accusare la nostalgia della famiglia. “Mi manca mia madre – ha ammesso visibilmente emozionato il cantautore allievo di Rudy Zerbi, parlando alla confidente amata fidanzata Marisol Castellanos, ad Amici 2024, e si è così dilungato in una confessione a cuore aperto…non si sapeva nella vita che avrei fatto…”.

Quindi, Petit ha ricordato il periodo nel quale fare musica per lui sembrava solo un sogno da realizzare- “essere arrivato fino a questo punto é stato un orgoglio… proprio vedere che lei, mamma e papà… tutti sono orgogliosi di te”. Intanto Petit sarà uno dei protagonisti della sesta puntata del Serale di Amici, nella quale verrà messo a dura prova, al punto da rischiare la permanenza nel talent condotto da Maria De Filippi.











