PEZZI UNICI/ Anticipazioni 1 dicembre: Lapo nei guai, Vanni perde la bottega?

PEZZI UNICI, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, domenica 1 dicembre 2019, Rai 1 trasmetterà due nuovi episodi di Pezzi Unici in prima Tv assoluta. Saranno il quinto e il sesto, dal titolo “Il ritorno” e “Le disgrazie non vengono mai sole“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Vanni (Sergio Castellitto) inizia a sospettare che Erica (Anna Manuelli) sappia qualcosa dellamorte di Lorenzo (Lorenzo De Moor), soprattutto in seguito al suo arresto. La ragazza inizia a comportarsi in modo strano anche con gli amici, ma giura a Jess (Lucrezia Massari) di non aver mai messo le mani addosso ad Andrea. Indecisa se crederle o meno, Anna (Irene Ferri) sceglie di lasciare in standby la possibilità di cacciare la ragazza dalla casa famiglia. Nel passato, Erica inizia a provare un forte interesse per Lorenzo, che in qualità di educatore cerca di mantenere le distanze. Nel presente, Vanni inizia a chiedersi quale sia la colpa di Erica e perchè sia finita nella casa. Anna però non vuole dirgli nulla, mentre Marcello (Giorgio Panariello) è sempre più infastidito del fatto che Elia (Moisè Curia) continui a gironzolare attorno alla sua Beatrice. Dopo essere stata corteggiata da Roberto, un giovane designer, per il lavoro fatto alla Notte Bianca, Erica decide di contattarlo di nascosto per proporgli i suoi disegni. Si mette però sempre di più nei guai con Vanni, sicuro che gli stia nascondendo qualcosa. Scopre così che in passato ha bruciato il negozio della sorella e conclude che potrebbe aver ucciso Lorenzo in uno scatto d’ira.

Mentre Jess e Carlo decidono di uscire una sera insieme, Vanni riferisce le sue scoperte su Erica alla moglie Chiara, che di contro gli chiede la separazione. Erica invece fugge di nascosto dalla casa per vedere Roberto, che la seduce solo per fare di nascosto delle foto ai suoi disegni. Quando Erica non torna a casa per tutta la notte, gli amici iniziano a sospettare che possa averli traditi. Anna invece va su tutte le furie, proprio dopo aver concluso che Andrea ha mentito sulla denuncia. Nel passato, Erica convince Lorenzo ad accompagnarla a casa dei genitori per il compleanno della sorella. La sua famiglia è ricca, ma evita di dire al ragazzo che non la vogliono vedere. I due alla fine vengono cacciati ed Erica bacia Lorenzo per averla difesa, ma l’educatore prende le distanze. Nel presente, Vanni chiede a Erica se lei e Lorenzo fossero una coppia, ma la ragazza nega. Quando si scopre che Roberto ha rubato il lavoro di Erica, Vanni decide di prendere le difese della ragazza e poi le chiede di ritornare in bottega. Ore dopo, la madre di Lapo esce dalla comunità e lo contatta subito: il ragazzo va nel panico. Nel passato, Lorenzo fugge da Erica e si imbatte in un’auto in cui c’è Valentina (Carolina Sala), con un labbro spaccato e tremante di paura.

PEZZI UNICI ANTICIPAZIONI DELL’1 DICEMBRE 2019

EPISODIO 5, “IL RITORNO” – Lapo è nel pieno di una crisi. Sapere che la madre Linda è uscita dalla comunità lo rende sempre più nervoso, soprattutto perchè sa che presto finiranno tutti nei guai. Anche Valentina ha paura che la donna possa scoprire in un modo o nell’altro il segreto che il gruppetto cerca di nascondere ad ogni costo. Intanto, Vanni dimostra di avere un occhio di riguardo per Lapo per via delle sue abilità come artigiano. Il ragazzo però ha di nuovo degli scatti d’ira che mettono in allarme il padre di Lorenzo, che questa volta deciderà di vederci chiaro proprio sul suo conto.

EPISODIO 6, “LE DISGRAZIE NON VENGONO MAI SOLE” – Le tensioni fra Vanni e Lapo aumentano e la crisi questa volta riguarda entrambi e non solo il ragazzo. Anche l’artigiano dovrà confrontarsi con le conseguenze delle sue azioni. Soprattutto quando Lapo darà in escandescenze con un cliente dell’artigiano e rischierà un’altra denuncia per aggressione. Vanni però ha anche altri pensieri per la testa: come impedire che Chiara voglia ancora la separazione? Quando la Polizia deciderà di chiudere la sua bottega per fare delle indagini su Lapo, l’artigiano si ritroverà di nuovo a fare i conti con i suoi demoni.



