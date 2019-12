Pezzi Unici/ Anticipazioni 8 dicembre: quarta puntata, Lorenzo si drogava ancora?

Nuovo appuntamento su Rai1 stasera, domenica 8 dicembre alle 21.25, con la fiction “Pezzi Unici” di Cinzia Th Torrini, interpretata da Sergio Castellitto, Irene Ferri, Loretta Goggi, Fabrizia Sacchi, Leonardo Pazzagli, Anna Manuelli, Moisè Curia. Cosa accadrà nel corso del nuovo appuntamento? Vanni è convinto di essere vicino alla verità sulla morte di suo figlio, che sembra collegata ad una partita di droga rubata. Lorenzo aveva ripreso a drogarsi? Oppure aveva rubato la droga perché aveva gli serviva del denaro? Queste domande torturano Vanni che è obbligato a farsi un penoso esame di coscienza. Poco prima di morire Lorenzo era andato da lui scongiurandolo di prestargli dei soldi: era nei guai, aveva bisogno di soccorso, ma Vanni lo aveva messo alla porta… La fiction della rete ammiraglia di Casa Rai va in onda dallo scorso 17 novembre, conquistando una discreta fascia di pubblico. L’ultima puntata della scorsa domenica infatti, ha conquistato 4.549.000 spettatori pari al 19.9% di share.

Pezzi Unici, anticipazioni quarta puntata: la trama degli episodi

Il settimo episodio di “Pezzi Unici” s’intitola “Soldi, droga e rock’n’roll”, Vanni sa di avere le sue responsabilità, per questo è più deciso che mai ad arrivare sino in fondo al mistero che si nasconde dietro la morte del figlio. Spazio anche per l’ottavo episodio dal titolo “Quella notte sul fiume”. Vanni marca Elia, ex tossico che aveva stretto con Lorenzo un robusto sentimento di amicizia. Elia, Lapo, Valentina e Erica determinano che non c’è altra scelta: utilizzeranno il tesoretto che Jess ha messo da parte grazie alle sue illecite sottrazioni per pagare Linda. Jess cerca di opporsi ma viene messa da parte senza particolari sensi di colpa. Adesso che hanno a disposizione tutti gli oggetti rubati da Jess, i Pezzi Unici devono trovare il modo di mutarli in effettive banconote, ma con i loro precedenti non possono azzardare un’accusa per acquisto di merce rubata. Elia, obbligato dagli altri, accetta di servirsi di Beatrice. La ragazza non riesce a dirgli di no, anche se sa molto bene che lui gli ha raccontato un sacco di bugie e che quel sacchetto di preziosi che le ha messo in mano è pieno di oggetti saccheggiati. Beatrice adesso è a un incrocio: tradire l’uomo di cui è innamorata oppure essere infedele se stessa e i suoi ideali?

