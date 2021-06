“Pfizer e Moderna efficaci 3 anni vs Covid grave”/ Medici svizzeri “Vaccini ok, ma..”

I vaccini sviluppati con tecnologia mRNA, ossia Pfizer e Moderna, proteggono le persone adulte da decorsi gravi legati all’infezione da Covid per un periodo addirittura pari fino a tre anni, mantenendo inoltre per circa 16 mesi la loro efficacia contro i casi più lievi di malattia provocati dal virus SARS-CoV-2. L’affermazione è giunta nel pomeriggio di oggi, venerdì 25 giugno, da parte dei componenti della task force medico-scientifica della Confederazione svizzera, che hanno pubblicato le loro considerazioni all’interno di un documento diramato nella giornata odierna.

Green Pass, Codacons 'diffida' Draghi/ "Disparità di trattamento tra vaccinati e non"

In particolare, gli esperti hanno fatto notare, come riporta l’agenzia Adnkronos, che la vaccinazione con due dosi di un vaccino a Rna messaggero (dunque Pfizer o Moderna) induce risposte da parte del sistema immunitario maggiori dalle due alle quattro volte rispetto al periodo successivo all’infezione da Coronavirus. Non solo: nelle persone sotto i 75 anni di età si è evidenziato il 50% di protezione contro la malattia lieve per un periodo pari a 16 mesi e un comunque buon 80% di protezione contro la malattia grave per un triennio.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 25 GIUGNO/ 134 nuovi casi e 2 morti

VACCINI PFIZER E MODERNA PROTEGGONO DA COVID PER TRE ANNI

Le tempistiche legate alla protezione generata dall’inoculazione nel corpo umano dei vaccini anti-Covid Pfizer e Moderna per le persone anziane, invece, è più breve per le persone anziane, stando alle stime effettuate dai professionisti elvetici: si va dai 7 ai 10 mesi per la malattia con decorso lieve e dai 15 ai 24 mesi per quella con decorso grave. Numeri importanti e da studiare e verificare ulteriormente e approfonditamente, perché potrebbero rappresentare il vero e proprio snodo aritmetico attraverso il quale fare transitare la nostra battaglia contro il virus.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 25 GIUGNO/ Dati Ministero Salute: +753 casi e 56 morti

“La durata della protezione è cruciale nel determinare se e quando bisognerà procedere ai richiami vaccinali – precisano gli esperti –, così come per calcolare la durata dei certificati Covid”. Tuttavia, stando a quanto ravvisato dagli scienziati, il discorso si fa più complesso per quanto riguarda la protezione data dai vaccini anti-Covid contro la variante Delta del virus: per essa sarebbero infatti necessari “quantitativi di anticorpi cinque volte superiori rispetto alla versione normale del virus”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA